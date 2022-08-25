بنزيمة وأنشيلوتي  الأفضل في أوروبا

المستقلة/- توج الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام بينما حصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي على جائزة أفضل مدرب بعد أن قادا الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 14 الموسم الماضي ليمدد رقمه القياسي.

وتألق بنزيمة ليسجل 15 هدفا في أرفع مسابقة أوروبية للأندية ويفوز بدوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته بعد أن تغلب الفريق الإسباني على ليفربول الإنجليزي في النهائي.

وأصبح أنشيلوتي أول مدرب يفوز بدوري الأبطال أربع مرات. وفاز بلقبه الأول مع ميلان في 2003 و2007 قبل أن يحقق اللقب مع ريال مدريد في 2014.

وردا على سؤال كيف أصبح أنجح مدرب في البطولة قال أنشيلوتي “شغفي بهذه الرياضة وجودة اللاعبين.

“الموسم الماضي كانت هناك علاقة رائعة بين المخضرمين والشباب وكان هناك تناغم رائع مع المشجعين ساعدنا على تحقيق إنجاز لا يصدق”.

وعن بنزيمة، قال أنشيلوتي “كريم ليس فقط من المهاجمين الرائعين والهدافين الذين لا يشق لهم غبار. إنه لاعب من طراز رفيع ويتحلى بأخلاق وسلوكيات رائعة.

“مقارنة بالعام الماضي، بات أكثر معرفة بقدراته. يعرف اللعبة جيدا وكيفية التعامل مع المباريات. إنه قائد صاحب شخصية قوية في غرفة الملابس وتربطني به صداقة عظيمة. نحن محظوظون بوجود كريم”.

ونالت سارينا فيجمان مدربة إنكلترا جائزة أفضل مدربة في أوروبا بعد أن ساعدت المدربة الهولندية فريقها على الفوز ببطولة أوروبا التي استضافها على أرضه بتغلبها على ألمانيا الفائزة باللقب ثماني مرات في النهائي ليحقق الفريق أول لقب كبير في تاريخه.

وقالت فيجمان “من الرائع الفوز بهذه الجائزة الرفيعة. أشعر بالفخر الشديد.

“أهدي هذه الجائزة لكل فرد يرتبط بمنتخب إنجلترا، الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والجهاز الفني المعاون وبالطبع جميع اللاعبات”.

وفازت الإسبانية أليكسيا بوتياس هدافة برشلونة بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا متفوقة على الإنجليزية بيث ميد والألمانية لينا أوبردورف.

وأحرزت بوتياس، التي فازت بالجائزة العام الماضي مع الكرة الذهبية، 34 هدفا لبرشلونة الموسم الماضي ليحصد الفريق كل الألقاب المحلية ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، لم تشارك اللاعبة البالغ عمرها 28 عاما في بطولة أوروبا بعد أن أصيبت بتمزق في أربطة الركبة خلال التدريبات.