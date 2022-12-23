بمناسبة نهاية 2022.. بلاسخارت توجه رسالة للعراقيين :

لنعمل معا من أجل الاجيال القادمة

المستقلة/- وجهت ممثلت الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، رسالة الى العراقيين بمناسبة نهاية العام 2022 .

وقالت بلاسخارت في الرسالة التي تلقت (المستقلة) نسخة منها : مع اقتراب نهاية العام، عادةً ما نقوم بتقييم أحداث العام المنقضي وما تمّ تحقيقُه فيه. كما نتطلّعُ إلى الأمام ونفكرُ فيما نأمل أن نقوم به بشكلٍ أفضلَ في العام المقبل.

واشارت الى  أن عام 2022 “كان عاماً صعباً بالنسبة للعراق”، مستدركة بالقول “ولكن مع اقتراب العام من نهايته، تمكّنت المؤسساتُ الحكوميةُ من استئناف مهامّها، لتُتيح للعراقِ فرصةً كبيرةً للشروع في طريق الاستقرار والتقدم”.

ودعت الى العمل جميعا معا “بهذه الروح، ومن أجل الأجيال القادمة”… “في عام 2023 وما بعده، للتصدّي للتحديات المتعددة التي يواجهُها العراق، مع ضمانِ مساحةٍ عامةٍ مواتيةٍ للحوارِ وحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وأكدت بلاسخارت إن البلد بتراثه الثقافيّ والإثنيّ والدينيّ الغنيّ، فضلاً عن جغرافيته وموارده غير المستغَلة، يملك إمكاناتٍ كبيرة. ومدعوماً باستقرارٍ سياسيّ وعائداتٍ ثابتة، وفي حال تم اغتنامُ الفُرص بالفعل، فإن لدى العراقِ فرصةً ممتازةً للتقدم السريع نحو التنمية المستدامة. وفي هذه الحالة، فإن مستقبلاً واعداً ينتظرُ الشعب العراقي الذي انتصر على الكثير من الشدائد.

وتمنت بالنيابةِ عن أُسرة الأمم المتحدة بأكملها، للعراقيين “عيدَ ميلادٍ مجيدٍ وسنةً جديدةً سعيدةً يسودها السلام والعافية”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

استبيان (المستقلة): اغلبية المشاركين غير متفائلين بالحكومة

اخر الاخبار

كيف يمكن لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعبئة الاستثمارات لتحسين أداء كرة القدم؟

اخر الاخبار

باللهجة العراقية.. اللبنانية رولا قادري تعود بأغنية “يا قلب”

اخبار العراق

اطلاق مبادرة “جسور” لدعم الشباب العراقي بالمهارات الرقمية

اخبار العراق

السفيرة الامريكية تبحث مع معهد سميثسونيان العمل في العراق

اخبار العراق

إحباط محاولة لإقامة امارة داعشية في السليمانية

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

استبيان (المستقلة): اغلبية المشاركين غير متفائلين بالحكومة

اخبار العراق

بمناسبة نهاية 2022.. بلاسخارت توجه رسالة للعراقيين :

اخبار العراق

مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة!

اخبار العراق

اطلاق مبادرة “جسور” لدعم الشباب العراقي بالمهارات الرقمية

اخبار العراق

السفيرة الامريكية تبحث مع معهد سميثسونيان العمل في العراق

اخبار العراق

الرميحي يبدي رضاه عن استعدادات البصرة لبطولة خليجي 25

اخبار العراق

دولة القانون : محمد الحلبوسي اشترى طائرتين خاصتين

اخبار العراق

دولة القانون : محمد الحلبوسي اشترى طائرتين خاصتين

اخبار العراق

العاصي : المكون العربي في كركوك لديه آلاف المغيبين في سجون الاقليم

اخبار العراق

التجارة : شراء 150 الف طن من القمح الامريكي والاسترالي

اخبار العراق

الزهيري : مبيعات مزاد العملة لا تتناسب مع كمية البضاعة المتداولة

اخبار العراق

سومو : معدل تصدير النفط بلغ أكثر من 3.4 ملايين برميل يوميا

اخبار العراق

الجبوري : الخلاف السني غايته الحصول على المناصب والاستهتار بالمال

اخر الاخبار

المؤسس لشركة FTX يعترف بالذنب في التهم الموجهة له

الاخبار

النزاهة : 4 عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ بالمال العام في البصرة

اخبار السعودية

تقارير : نادي النصر السعودي قريبا سيعلن التعاقد مع رونالدو

اخبار العراق

نائب : 4 أسباب منها سياسية واقتصادية وراء تأخر انجاز الموازنة