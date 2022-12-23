بمناسبة نهاية 2022.. بلاسخارت توجه رسالة للعراقيين :

المستقلة/- وجهت ممثلت الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، رسالة الى العراقيين بمناسبة نهاية العام 2022 .

وقالت بلاسخارت في الرسالة التي تلقت (المستقلة) نسخة منها : مع اقتراب نهاية العام، عادةً ما نقوم بتقييم أحداث العام المنقضي وما تمّ تحقيقُه فيه. كما نتطلّعُ إلى الأمام ونفكرُ فيما نأمل أن نقوم به بشكلٍ أفضلَ في العام المقبل.

واشارت الى أن عام 2022 “كان عاماً صعباً بالنسبة للعراق”، مستدركة بالقول “ولكن مع اقتراب العام من نهايته، تمكّنت المؤسساتُ الحكوميةُ من استئناف مهامّها، لتُتيح للعراقِ فرصةً كبيرةً للشروع في طريق الاستقرار والتقدم”.

ودعت الى العمل جميعا معا “بهذه الروح، ومن أجل الأجيال القادمة”… “في عام 2023 وما بعده، للتصدّي للتحديات المتعددة التي يواجهُها العراق، مع ضمانِ مساحةٍ عامةٍ مواتيةٍ للحوارِ وحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وأكدت بلاسخارت إن البلد بتراثه الثقافيّ والإثنيّ والدينيّ الغنيّ، فضلاً عن جغرافيته وموارده غير المستغَلة، يملك إمكاناتٍ كبيرة. ومدعوماً باستقرارٍ سياسيّ وعائداتٍ ثابتة، وفي حال تم اغتنامُ الفُرص بالفعل، فإن لدى العراقِ فرصةً ممتازةً للتقدم السريع نحو التنمية المستدامة. وفي هذه الحالة، فإن مستقبلاً واعداً ينتظرُ الشعب العراقي الذي انتصر على الكثير من الشدائد.

وتمنت بالنيابةِ عن أُسرة الأمم المتحدة بأكملها، للعراقيين “عيدَ ميلادٍ مجيدٍ وسنةً جديدةً سعيدةً يسودها السلام والعافية”.