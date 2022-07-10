بمناسبة عيد الأضحى .. طرح “الف حاجة” لهيثم السالم

هيثم السالم

المستقلة/- بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، حرصت شركة لايف ستايلز ستوديوز على طرح عمل غنائي برسالة إجتماعية، حيث طرحت أغنية “الف حاجة” للفنان هيثم السالم حصرياً عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.

وجاءت أغنية “الف حاجة” بمضمون إنساني وإجتماعي، اذ تمحورت فكرة الأغنية حول أهمية ثقة الفرد بأن دائماً هناك أشياء جميلة بإنتظاره عندها يُدرك ذلك، ويضع الثقة بنفسه ويسعى نحو الأفضل وتخطى الصعوبات والمشاكل.

رسالة إجتماعية عنوانها الأمل والثقة بأن القادم أجمل ولا بُد وأن يعمل الإنسان على التقدم الى الأمام وعدم الوقوف عند أي مشكلة قد تُشكل عائقاً أمام حياته.

وجاء كليب أغنية “الف حاجة” بصورة بسيطة وفكرة عكست مضمون الأغنية، وحمل توقيع المخرج متيم السراج.

جدير بالذكر أن أغنية “الف حاجة” من كلمات امجد الشرقاوي والحان خالد حلمي وتوزيع روبيرت كامل.

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