بمناسبة عيدهم .. ميسان تخصص (٢٠٠)قطعة سكنية للمعلمين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلن مكتب محافظ ميسان علي دواي، الثلاثاء، عن تخصيص 2٠٠ قطعة سكنية للكوادر التعليمية في ميسان.

وقال بيان عن المكتب ان المحافظ هنأ المعلمين بعيدهم الاغر مثمنا جهودهم الكبيرة والخيرة والعمل النبيل للمعلمين ومدرسين الذين كانت رسالتهم الإنسانية والعلمية والتربوية والاجتماعية طريقاً لترسيخ القيم النبيلة لخدمة المجتمع وهم يؤدون دورهم في بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة للمستقبل الزاهر رغم كل التحديات .

وشدد المحافظ على أهمية الرسالة التي يقومون بها وأثرها على الطلبة .

و أكد البيان أن المحافظة ستوزع خلال الايام القليلة القادمة (٢٠٠) قطعة ارض سكنية للمعلمين والمدرسين وبحسب نقاط المفاضلة الواردة بضوابط التوزيع.

و اوضح ان ادارة المحافظة عازمة على انصاف المعلمين والمدرسين والموظفين والشرائح الأخرى، التي لم تحصل على استحقاقها في تخصيص قطع الاراضي السكنية كون محافظة ميسان تعمل على مزيد من إفرازات قطع الأراضي السكنية والتي ستوزع في وجبات متتالية على جميع الشرائح المشمولة بالتخصيص

واشار إلى ان المحافظة انجزت مئات المدارس كبناء جديد وبأحدث التصاميم ووفرت كافة مستلزمات العمل التربوي , كذلك استمرار العمل بإنشاء بناية مديرية تربية ميسان الجديدة، منوها الى ان العام الحالي سيشهد افتتاح عشرات المدارس وتطبيق طرق حديثة تواكب التطورات الحديثة في مدارس المحافظة لتأمين الأجواء المناسبة للمعلمين والطلبة.