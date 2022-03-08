بمناسبة اليوم العالمي للمرأة..انطلاق محطة “صوت المساواة” الإذاعية في كردستان

المستقلة/- لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتحت شعار “المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غد مستدام!” ، يحتفل العراق بالإنجازات المتميزة التي حققتها النساء والفتيات في مجتمعاتنا، كما أن اليونيسف وشركاؤها يضاعفون التزامهم بتمديد تلك المكاسب لكل فتاة في كل مكان.

وبهذه المناسبة، أطلقت المديرية العامة لمكافحة العنف ضد المرأة (GDCVAW) في إقليم كوردستان العراق واليونيسف، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم المحطة الإذاعية الجديدة “صوت المساواة”، لتكون منصة قوية لمناصرة رفاهية النساء والفتيات اليافعات وتمكينهن ومعالجة قضية منع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الفتيات والفتيان؛ خاصة بين النازحين، واللاجئين، والمجتمعات المضيفة في إقليم كوردستان العراق.

و حضر الحفل ريبار أحمد، وزير داخلية إقليم كوردستان، و أوميد خوشناو، محافظ أربيل، والقنصل العام الأمريكي، روبرت بالادينو، والسيدة شيما سين غوبتا، ممثلة اليونيسف في العراق، فضلا عن جهات أخرى .

وبناءً على التعاون بين اليونيسف والمكتب العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة (GDCVAW) ، فإن “صوت المساواة” سيردد أصوات النساء والفتيات في إقليم كوردستان- العراق، فضلا عن أصوات الرجال والفتيان كمناصرين وأبطال للتغيير في تسريع مساواة المرأة. وسيعزز الأساليب التشاركية التي تهدف إلى تحفيز التفكير النقدي في القوة، وتقوية الصوت والوكالة، وتسهيل الشراكات عبر المنظمات والقطاعات.

وتعدّ هذه المحطة الإذاعية خطوة أخرى نحو تمكين النساء واليافعات في البلاد. حيث حقق العراق إنجازات كبيرة في مجال حقوق النساء والفتيات ولا سيما في التحاق الفتيات بالتعليم وخفض معدل وفيات الفتيات. علاوة على ذلك، فإن خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 (2020-2024)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات (2018-2030)، وخطة التنمية الوطنية (2018-2022) هي تدابير إيجابية. لجعل الحكومة مسؤولة عن حماية حقوق النساء والفتيات.

و على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق المساواة والتكافؤ بين الجنسين، لا تزال هناك عوائق كبيرة في العراق. أكدت البيانات الحديثة حدوث زيادة بنسبة 125% في حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي المبلغ عنها عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، لتصل إلى زهاء 22000 حالة. ترتبط هذه الزيادة في الإبلاغ عن الحالات باستئناف الخدمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وتوسيع نطاقها بعد تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كورونا. وترتبط هذه الحالات بزيادة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في العنف الأسري، مع زيادة مقلقة في الاكتئاب والانتحار بين النساء والفتيات، ولا سيما بين الفئات الضعيفة مثل النازحين واللاجئين.

وفي هذا الشأن، أكدت السيدة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، في بيانها الأخير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على الحاجة إلى حماية النساء واليافعات بسبب تأثير جائحة كورونا على حياتهن، “لا يمكن أن نترك جيلا من الفتيات يتحملن تكلفة هذا الوباء لبقية حياتهم. وبينما نعمل نحو حقبة ما بعد الجائحة، يجب أن تكون الفتيات في مركز الخطط العالمية والوطنية والمحلية للاستجابة للوباء والتعافي منها “.

كما تعاني الفتيات والنساء بشكل غير متناسب من العنف وسوء المعاملة. بناءً على الحالات المبلغ عنها، فإن ما لا يقل عن 900,000 امرأة وفتاة معرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق، على الرغم من أن العدد الفعلي يقدر بأنه أعلى بكثير. يبلغ معدل زواج الأطفال 28%، كما أن معدلات الأمية بين الفتيات اليافعات هو ضعف معدلاتها بين أوساط الفتيان.

وقال اليونيسف أنها ستواصل العمل مع الحكومة الاتحادية في العراق، ومع حكومة إقليم كوردستان لخلق بيئة أكثر أمانا للمرأة في البلد، مع الدعوة إلى المزيد من الاستثمار الحكومي لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم النساء والأطفال بإمكانية الوصول إلى خدمة الاستجابة الشاملة، فضلا عن تعزيز رفاه الفتيات والنساء وتمكينهن، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على التعليم الثانوي للفتيات وبناء المهارات، ومنع زواج الأطفال، والرعاية الصحية للمراهقات.