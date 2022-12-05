بمناسبة اليوم العالمي للتطوع ..العراق يعلن عن المنصة الوطنية لتطوع الشباب عبر الإنترنت

بالمشاركة بين وزارة الشباب واليونسيف

المستقلة/- أعلنت وزارة الشباب والرياضة في العراق، واليونيسف، اليوم، عن المنصة الوطنية القادمة لتطوع الشباب عبر الإنترنت، والتي ستبدأ العمل في الأسابيع المقبلة.

 وجاء الإعلان في إطار فعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار “التضامن من خلال العمل التطوعي”. حيث ستتبع المنصة الإلكترونية الهيكلية غير المتصلة بالإنترنت، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة واليونيسف عام 2021.

وستكون المنصة الإلكترونية، التي ستعمل على النطاق الاتحادي، جاهزة في الأسابيع المقبلة، وهي جزء من مشاركة اليونيسف الشاملة مع وزارة الشباب والرياضة، لضمان وجود برنامج تطوع هادف في العراق.

وشارك أكثر من 350 متطوعا شابًا، من بين زهاء 5000 متطوع من جميع أنحاء البلاد، كجزء من المنصة الوطنية لتطوع الشباب غير المتصلة بالإنترنت منذ إطلاقها العام الماضي، في تنفيذ أنشطة مختلفة في شارع أبو نواس وسط بغداد، بحضور وزير الشباب والرياضة أحمد محمد المبرقع، ونائب ممثل اليونيسف كين ليجينز. وقد سلطت الأنشطة، التي تتراوح من تنظيف الشوارع إلى رعاية البيئة الخضراء، الضوء على قوة العمل الجماعي للشباب لدفع التغيير الإيجابي من خلال العمل التطوعي.

وفي هذا الصدد، قال المبرقع  “إننا ملتزمون بدعم برنامج التطوع الوطني لتشجيع الوحدة والعمل السريع، وتعزيز العمل التطوعي بين الشباب، كما علينا أيضا الاعتراف بالمساهمات البالغة الأهمية  للمتطوعين الشباب في العراق.

من جانبه قال ليجينر” إن المتطوعين الشباب هم صنّأع التغيير الأكثر فعالية. فهم يتمتعون بقوة فريدة لتحفيز أقرانهم حول القضايا التي يحبونها. وستبقى اليونيسف ملتزمة بدعم وتعزيز التنمية والمشاركة، بما في ذلك تطوع الشباب ، لأنهم يحدثون فرقًا بالنسبة إلى كل طفل.”

وفي هذا السياق، قالت آية السعيدي ، البالغة من العمر 23 عاما ، وهي متطوعة شابة:  “منذ أن التحقت ببرنامج التطوع الوطني ،ساهمت بنشاط ومنهجية في مجتمعي، ولكني أيضا أساهم في بناء تقديري لذاتي.”

ويتعلق اليوم العالمي للمتطوعين حول العمل الجماعي الآن. ويهدف إلى شحذ قوة الشباب للعمل مع بعضهم  للنهوض بحقوق الأطفال والشباب ، ولا سيما الأكثر فقرا من بينهم . فالتطوع وسيلة لرفع أصوات المتطوعين الشباب إلى عناية صناع القرار ، وإظهار المتطوعين في العمل، وابراز المساهمات التي يقدمونها في المجتمع.

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