بمشاركة 43 شركة محلية وعالمية..  إنطلاق فعاليات معرض ميسان الدولي للطاقة والإعمار

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. انطلقت، في مدينة العمارة، فعاليات مؤتمر ومعرض ميسان الدولي السابع للطاقة والإعمار والاستثمار السابع ، والذي يقام على أرض كلية التربية الاساسية في جامعة ميسان ، بمشاركة عدد من الشركات العراقية والعربية والعالمية .

وقال مدير اعلام شركة نفط ميسان حيدر خضير لـ(المستقلة) ان المعرض الذي انطلقت فعالياته الاثنين يستمر لمدة أربعة أيام، مشيرا الى مشاركة اكثر 43 شركة محلية وعالمية.

وأوضح خضير ” أن هذا الكرنفال يعد منصة للانطلاق نحو إستثمار أمثل للثروات ، وتشجيع المستثمرين ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، كما يعد فرصة لاستعراض الشراكة واستطلاع أفق تعزيزها وتوطينها”

واعرب عن شكر مدير شركة نفط ميسان، لشركة الصقر التي أشرفت على إقامة المعرض، ولكافة الشركات والجهات المشاركة بالدورة الحالية ، منوها الى أن شركته تفتخر بدعم هذا الملتقى الدولي الذي يهدف للمساهمة بارتقاء قطاع الطاقة فهو خير سبيل لتطوير البلد والنهوض به لمصاف الدول المتقدمة .

من جانبه أكد معاون المدير العام لشؤون الإنتاج بان إقامة المعرض يمثل رغبة جادة وحقيقية للانفتاح على الشركات العالمية بكافة القطاعات ويفتح افاق المنافسة للدخول لاسواق الصناعة النفطية وغيرها من الصناعات بالإضافة لفتح آفاق التعاون والشراكة محليا وعربيا وعالميا.

واضاف أن إقامة المعرض يمثل تجربة مثمرة للنهوض بالواقع الاقتصادي والسعي لتطوير سبل العمل وهو ركيزة أساسية للتواصل وتبادل الخبرات مع الشركات الأجنبية .