بمشاركة 4 دول.. افتتاح مهرجان (العمارة الدولي المصري الاول) للتسوق

المستقلة/علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان مهرجان العمارة الدولي المصري الأول للتسوق وبمشاركة عارضين من مصر، والهند، وباكستان، والكويت وعدد من الشركات العراقية .

ويقام المعرض الذي نظمته شركة الاهرامات لتنظيم المعارض الدولية للمدة من 17 ولغاية 31 كانون الاول على قاعة المعهد التقني في العمارة .

يذكر أن محافظة ميسان خصصت ارض بمساحة (25,000) م2 لتشييد معرض دولي متكامل ،من اجل بناء محطة اقتصادية مهمة في المحافظة تدعم الشركات والمصانع العراقية لعرض منتجاتها مما يوفر فرصة لدعم الاقتصاد الوطني وسيوفر فرصة لعقد شراكات تجارية بين الشركات والتجار العراقيين ونظرائهم في دول العالم .

والمعرض يهدف الى اتاحة الفرصة لابناء المحافظة للتعرف على المنتوجات العالمية والتسوق المباشر منها وتنشيط الحركة التجارية في المحافظة ، ومن المقرر ،حسب مكتب المحافظ، ان تشهد المحافظة في العام المقبل اقامة معارض متعددة ولمختلف القطاعات .

وطالب محافظ ميسان علي دواي الحكومة الاتحادية ووزارة الصناعة والمعادن بدعم وتفعيل المنتج المحلي من خلال تطوير تشغيل الصناعة الوطنية وخصوصاً في محافظة ميسان لما تمتلكه من مقومات الصناعة للمصانع الكبرى والمتوسطة مما يرفع من مستوى التبادل التجاري مع البلدان الاخرى ليعود بالدعم الكبير للاقتصاد الوطني وتحقيق واردات اضافية غير النفطية في الموازنة العامة للبلد .