بمشاركة  4 دول.. افتتاح معرض ميسان الدولي الاول للتسوق

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي عصر الأحد معرض ميسان الدولي للتسوق  بمشاركة 4 دول عربية ودولة اجنبية إضافة الى شركات عراقية حكومية ومحلية .

و شاركت بالمعرض شركات عالمية من الإمارات ومصر واليمن والهند المعرض  نظمته شركة الصقر الذهبي لتنظيم المعارض والمؤتمرات وبالتنسيق مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية ويستمر  لمدة (10) ايام .

وأكد محافظ ميسان علي دواي بكلمة الافتتاح دعمه لتطوير النشاط التجاري من خلال هذه الفعاليات وكذلك دعم المنتج المحلي العراقي من خلال مشاركة الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص .

واشار إلى أن المحافظة خصصت  ارض بمساحة (25,000) م2 لانشاء معرض دولي متكامل وسيكون محطة اقتصادية مهمة لخدمة المحافظة وابنائها ويدعم الشركات والمصانع العراقية لعرض منتاجاتها مما يوفر فرصة لدعم الاقتصاد الوطني وسيوفر فرصة لعقد شراكات تجارية بين الشركات والتجار العراقيين ونظرائهم في دول العالم .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مستقبل لبنان .. لناظره قريب

اخبار العراق

مصر تبحث تصدير الكهرباء إلى العراق عبر الأردن

اخر الاخبار

العراق .. أزمة المياه  مفتعلة !!

اخر الاخبار

بجوائز تبلغ قيمتها ١٠٠ ألف دولار.. قنوات ART تشارك في رعاية مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

اخر الاخبار

عيضة المنهالي يحقّق الأرقام القياسية بالحضور الجماهيري في 3 حفلات متتالية

اخبار العراق

حملة واسعة لرفع التجاوزات  على ارصفة العمارة

اخبار العراق

بمشاركة  4 دول.. افتتاح معرض ميسان الدولي الاول للتسوق

اخبار العراق

بمشاركة  4 دول.. افتتاح معرض ميسان الدولي الاول للتسوق

اخر الاخبار

عبد الستار الراوي.. أيقونة الفلسفة ودرر البحث العلمي وكنوز الفن المرهف الإحساس!!

اخر الاخبار

القبض على متهم ينتحل صفة ضابط في وزارة الداخلية

اخر الاخبار

عبادة المخابرات

اخبار العراق

نائب يؤكد اهمية المصادقة على نتائج الانتخابات للخروج من الازمة الحالية

اخبار العراق

التربية تحذر المدارس الاهلية من الاستمرار باستخدام بنايات السندويج بنل

اخبار العراق

طقس العراق : اجواء صحوة ومشمسة مع فرص هطول الامطار في الشمال

اخبار العراق

الهيتي : سيتم تطبيق قانون تحديد الاسعار على الادوية في بداية العام المقبل

اخر الاخبار

سبوتيفاي تسحب اعمال اشهر الكوميديين بسبب نزاع حول حقوق الملكية

اخر الاخبار

موقع اخباري ايراني : طحنون بن زايد آل نهيان، سيزور إيران غدا الاثنين