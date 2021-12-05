بمشاركة  4 دول.. افتتاح معرض ميسان الدولي الاول للتسوق

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي عصر الأحد معرض ميسان الدولي للتسوق بمشاركة 4 دول عربية ودولة اجنبية إضافة الى شركات عراقية حكومية ومحلية .

و شاركت بالمعرض شركات عالمية من الإمارات ومصر واليمن والهند المعرض نظمته شركة الصقر الذهبي لتنظيم المعارض والمؤتمرات وبالتنسيق مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية ويستمر لمدة (10) ايام .

وأكد محافظ ميسان علي دواي بكلمة الافتتاح دعمه لتطوير النشاط التجاري من خلال هذه الفعاليات وكذلك دعم المنتج المحلي العراقي من خلال مشاركة الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص .

واشار إلى أن المحافظة خصصت ارض بمساحة (25,000) م2 لانشاء معرض دولي متكامل وسيكون محطة اقتصادية مهمة لخدمة المحافظة وابنائها ويدعم الشركات والمصانع العراقية لعرض منتاجاتها مما يوفر فرصة لدعم الاقتصاد الوطني وسيوفر فرصة لعقد شراكات تجارية بين الشركات والتجار العراقيين ونظرائهم في دول العالم .