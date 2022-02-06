بمشاركة لاعبيه الجدد.. برشلونة يفوز على أتلتيكو مدريد 4-2

المستقلة/- عاد نادي برشلونة الاسباني الى سكة الانتصارات بالفوز على أتلتيكو مدريد 4-2، في التي جمعت بينهما على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

وافتتح كاراسكو التهديف لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الـ6، وعادل النتيجة جوردي ألبا في الدقيقة الـ8، وجاء الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق جابي برأسية رائعة في الدقيقة الـ21، وسجل الهدف الثالث أروخو في الدقيقة 42، وأضاف الهدف الرابع داني ألفيش في الدقيقة 49، وقلص لويس سواريز الفارق في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 68 اشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه داني ألفيش ، ليكمل الفريق الكتالوني المباراة بـ10 لاعبين.

وشهدت المباراة الظهور الأول لأداما تراوري مع برشلونة، وفي الشوط الثاني تم استبداله ليشارك بدلًا منه الصفقة الثانية الجديدة أوباميانج.

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ38 ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 36 في المركز الخامس.

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