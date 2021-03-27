بمشاركة العراق.. اتحاد غرب آسيا يبحث المواعيد المقترحة لبطولة الإمارات

المستقلة/- بحث خليل السالم، الأمين العام لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، ومحمد الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات المستجدات المتعلقة بالمواعيد المقترحة لبطولة الرجال العاشرة المقررة بالإمارات.

وعقد الأمينان اجتماعا في مقر الاتحاد الإماراتي، أكدا خلاله أهمية بطولة الرجال التي ستشهد نسختها العاشرة مشاركة كاملة من كافة الاتحادات الـ12 الأعضاء المنضوية تحت مظلة اتحاد غرب آسيا، وهي: “البحرين والعراق واليمن وسوريا ولبنان وعُمان وقطر والكويت والسعودية والأردن وفلسطين، إلى جانب المنتخب الإماراتي الذي يشارك لأول مرة”.

وكان مقررا أن تقام البطولة مطلع عام 2021 الجاري، لكن جائحة كورونا فرضت تأجيلها كما هو الحال بالنسبة للعديد من البطولات والمنافسات الرياضية في العالم أجمع.

واتفق السالم والظاهري على ضرورة عقد المزيد من الاجتماعات التنسيقية للبقاء على اطلاع تام بكافة المستجدات، وبالتالي الوصول قريبا إلى صيغة توافقية لموعد البطولة النهائي والرسمي، وبما يتوافق مع التزامات الاتحادات الأهلية ومواعيد مختلف الاستحقاقات.

وعاد السالم ليجدد تقديره للاتحاد الإماراتي الذي يبدي حرصا كبيرا على تنظيم البطولة، وأعرب عن ثقته بقدرته على إخراجها بصورة مثالية توازي قيمتها، وخصوصا أنها ستشهد لأول مرة مشاركة كافة منتخبات الإقليم.

وبالمقابل أكد الظاهري أن الاتحاد الإماراتي متحفز لاستضافة البطولة، وسيسخر كافة إمكاناته الفنية والإدارية واللوجستية لتنظيم مميز له.

وانطلقت بطولة الرجال عام 2000 بإقامة النسخة الأولى في الأردن، والتي حملت طابعا خاصا وقتها، حينما جاءت تخليدا لذكرى المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله، لتحمل كأسها اسم “الحسين”، وهو ما بقي ملازما لها على امتداد نسخ البطولة.

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بمشاركة العراق.. اتحاد غرب آسيا يبحث المواعيد المقترحة لبطولة الإمارات

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