بمشاركة اكثر من 150 متسابق.. ميسان تحتضن مارثون الدرجات الهوائية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..احتضنت محافظة ميسان عصر امس الجمعة فعاليات مارثون(مملكة ميسان) للدراجات الهوائية بمشاركة اكثر من 150 متسابق من مختلف المحافظات ، و يعد الاول من نوعه في جنوب العراق.

الماراثون شارك فيه فريق بايك داد الذي يعتبر أكبر فريق للدراجات الهوائية في الشرق الأوسط وكذلك فريق دراجو البصرة ودراجو بابل وفريق دراجو ميسان وعدد من هواة رياضة الدراجات الهوائية في المحافظة .

بدأت انطلاقة الماراثون من سيطرة الزيوت مروراً بمجسرين رئيسيين في مركز المحافظة باتجاه مديرية شرطة محافظة ميسان وإنتهاءً بـمنصة الإحتفال أمام مديرية بلديات ميسان

شهد الماراثون تنافساً كبيراً بين الفرق المشاركة وفي الختام كرم محافظ ميسان علي دواي الفائزين الأوائل بالجوائز المقررة، فيما نال بقية المشاركين جوائز تقديرية .

من جانبهم عبر المشاركون في الماراثون عن سعادتهم لزيارة محافظة ميسان والمشاركة في هذه الفعالية الرياضية، مؤكدين ضرورة تنظيم مثل هذه النشاطات الرياضية والفعاليات المتنوعة في جميع محافظات العراق كونها تهدف إلى توطيد اواصر المحبة بين العراقيين جميعاً من أجل زيادة عدد ممارسي هذه الرياضة .