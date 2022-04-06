بمساندة القوات الأمنية.. حملة لازالة التجاوزات على نهر دجلة في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. نظمت مديرية الموارد المائية في ميسان، الأربعاء، حملة وصفتها بالكبرى لإزالة التجاوزات على شط العمارة وتفرعاته.

وقالت المديرية في بيان ” انها نظمت الحملة وفقا لتوجيهات وزير الموارد المائية  برفع التجاوزات كافة عن عمود نهر دجلة وتفرعاته، مشيرة الى ان الحملة نفذت في عدة مناطق من اجل استمرار وصول المياة الى الاقضية والنواحي فضلا عن المزارع ضمن الخطة الزراعية  في عموم المحافظة.

وأكدت المديرية ان الحملة شملت ازالة نباتات الشمبلان والقصب والنباتات الاخرى التي تعيق استمرار الماء.

وأضافت كما نفذ قاطع شعبة الموارد المائية في قضاء الكحلاء حملة كبرى عند نهر الحسيجي؛ لردم المنافذ المتجاوزة والتي تغذي بحيرات الأسماك الطينية غير الرسمية، ومصادرة مضخات المياه الغاطسة والتي لها الأثر البالغ على حصة النهر المائية وتوفيرها لمستحقيها وحماية الثرورة المائية من التجاوزات العشوائية وكذلك حماية التنوع البيئي للنهر والذي هو واحد من مغذيات هور الحويزة بجانب نهري أم الطوس والزبير.

وأشارت الى أن الحملة نفذت بإسناد أمني من مديرية شرطة المحافظة وقيادة عمليات ميسان.

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