بمجلس الأمن يرحب بتعاون العراق والكويت في البحث عن المفقودين

المستقلة.. رحب أعضاء مجلس الأمن بالتعاون الجاري بين العراق والكويت في البحث عن المفقودين من الكويتيين ومواطني الدول الأخرى.

وأشاروا إلى تسليم الحكومة العراقية للحكومة الكويتية رفات من يُعتقد أنهم مواطنون كويتيون بتاريخ 16 أيلول 2020 و8 آب 2019. وعبّر أعضاء المجلس عن شكرهم لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لتقديمها الدعم اللوجستي في هذا الشأن.

وأشاد أعضاء مجلس الأمن باللجنة الدولية للصليب الأحمر والآلية الثلاثية لدورهما في تنفيذ القرار 2017 (2013) لحل المسائل العالقة بشأن المفقودين من الكويتيين ومواطني الدول الأخرى. ورحب أعضاء المجلس بالتزام الحكومة العراقية المستمر بإعادة كافة الممتلكات الكويتية المتبقية وشجعوا الحكومة العراقية على مواصلة بحثها عن الممتلكات الكويتية المفقودة، وعلى نحو خاص تنشيط بحثها عن المحفوظات الوطنية الكويتية المفقودة.

وجدد أعضاء مجلس الأمن الإعراب عن عميق تعاطفهم مع أسر المفقودين وعبروا عن تعازيهم بشأن من فقدوا حياتهم. كما رحبوا بتحديد السلطات الكويتية المختصة مؤخراً هوية رفات سبعة كويتيين مفقودين، وأعربوا عن أملهم في أن ينتهي فريق الأدلة الجنائية الكويتي من عمله في إكمال تحديد هوية بقية الرفات التي نقلتها السلطات العراقية إلى الكويت في أقرب فرصة من أجل تحقيق شعور بالراحة لأسر المفقودين.

وأعربوا عن تقديرهم للحكومة العراقية على جهودها في تنفيذ كافة الالتزامات المتبقية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.