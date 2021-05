بمبلغ خيالي.. بيع سترة لجانيت جاكسون في مزاد علني

وبيعت سترة على الطراز العسكري بمبلغ 81.250 دولاراً في مزاد في بيفرلي هيلز وهو ما يزيد 20 مرة على تقديرها قبل البيع.

وقالت دار جوليان للمزادات، إنه كان من المتوقع بيع السترة بمبلغ يتراوح بين 4000 و6000 دولار

وقامت المغنية ببيع أكثر من 1000 قطعة من الملابس التي ارتدتها على خشبة المسرح وفي جولاتها وخلال مقاطع موسيقية مصورة.

ومن بين القطع المعروضة للبيع: فستان زفاف جاكسون من الراقص رينيه إليزوندو الابن، في عام 1991. بالإضافة إلى بعض من قطع الأثاث والمجوهرات. ويشتمل المزاد أيضاً على أزياء من جولاتها الغنائية، مع مقاطع مصورة من أغانيها: “كونترول” و”ناستي” و”ماذا فعلت لأجلي مؤخراً”. بالإضافة إلى مجموعة أزياء جاكسون من أغنية “سكريم” برفقة شقيقها الراحل النجم مايكل جاكسون، وكذلك أغلى مقطوعة موسيقية مصورة في العالم بقيمة سبعة ملايين دولار.

Wow @janetjackson Rhythm Nation tour & Awards Show Performance Worn Ensemble Sold for $81,250 at @juliens_auctions Congratulationsi to the winner 👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/bZJbVah1au

— Janet Fan For Life (@janet1fan) May 15, 2021