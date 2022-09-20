بلينكين يؤكد استعداد واشنطن لحل الخلافات بين ارمينيا واذربيجان

المستقلة /- شارك وزير خارجية أمريكا، أنتوني بلينكين، في اجتماع لوزيري خارجية أرمينيا” أرارات ميرزويان، وأذربيجان، جيهون بيراموف، مؤكدا استعداد واشنطن لبذل قصارى جهدها لحل الخلافات بين البلدين.

انعقد الاجتماع على هامش الدورة السنوية الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد وقت قصير من التصعيد الأخير على الحدود الأذربيجانية الأرمينية، والاشتباكات التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى من الجانبين.

وقال بلينكين قبيل الاجتماع مع وزيري خارجية البلدين: “مسرورون لتوقف المعارك، ولم تكن هناك أعمال قتالية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية”.

وأشار بلينكين إلى أنه تلقى تأكيدات من قادة البلدين بأنهم مستعدون للسلام، ووصف “التعاون السياسي الحازم والمستمر” بأنه أفضل طريقة لتحقيق ذلك.

وقال إن “الخلافات بين أرمينيا وأذربيجان ليس لها حل عسكري. ولكن كما يبدو لي هناك طريق إلى سلام دائم يحل التناقضات من خلال الدبلوماسية. والولايات المتحدة مستعدة لبذل كل ما في وسعها لدعم هذه الجهود”.

ويأتي هذا اللقاء بين وزراء خارجية الدول الثلاث، بعد أيام من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى يريفان، وتأكيدها استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة إلى أرمينيا، وإدانتها للأعمال العسكرية من جانب أذربيجان.

 

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

دولة القانون : الجهات الرافضة لمرشح الاطار تسعى لاستمرار الكاظمي في السلطة

اخبار العراق

الكناني : الاطار ماضٍ بتقديم محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الوزراء

اخبار العراق

المالية النيابية تؤكد.. دخول قانون الأمن الغذائي حيّز التنفيذ

اخر الاخبار

ترقب عالمي لانطلاق دوري امم اوربا الخميس المقبل 22 سبتمبر

اخر الاخبار

ماسك : سنطلب إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتوفير خدمة الانترنت

اخر الاخبار

تطبيق تليغرام يطلق اصدار جديد فيه ميزات كثيرة تهم المستخدمين

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

دولة القانون : الجهات الرافضة لمرشح الاطار تسعى لاستمرار الكاظمي في السلطة

اخبار العراق

المالية النيابية تؤكد.. دخول قانون الأمن الغذائي حيّز التنفيذ

اخر الاخبار

ماسك : سنطلب إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتوفير خدمة الانترنت

اخر الاخبار

تطبيق تليغرام يطلق اصدار جديد فيه ميزات كثيرة تهم المستخدمين

اخر الاخبار

دراسة : تناول الفاكهة بانتظام يقلل خطر إصابة الشخص بالخرف

اخر الاخبار

للجمارك : ضبط 4 حاويات معدة للتهريب في جمرك أم قصر الشمالي

اخر الاخبار

بلينكين يؤكد استعداد واشنطن لحل الخلافات بين ارمينيا واذربيجان

اخر الاخبار

بلينكين يؤكد استعداد واشنطن لحل الخلافات بين ارمينيا واذربيجان

اخر الاخبار

فرنسا : الأمر متروك لطهران لاتخاذ القرار المناسب لاحياء الاتفاق النووي

اخر الاخبار

ارتفاع طفيف بأسعار النفط بسبب زيادة الطلب من قبل الصين

اخبار العراق

الرافدين يطلق وجبة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية

اخبار العراق

وزير الزراعة اللبناني يبحث المشاريع الزراعية مع كربلاء

اخبار العراق

اعتقال (14) متهم بقضايا جنائية في قضاء المجر الكبير

اخر الاخبار

عاجل .. بدء مراسم دفن الملكة الإليزابيت الثانية في العاصمة البريطانية

اخبار العراق

مصدر : بافل طالباني سيزور مدينة اربيل للاجتماع مع مسعود بارزاني

اخبار العراق

طقس العراق : تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

اخبار العراق

بغداد تحتل المرتبة 52 عالمياً ضمن قائمة المدن الاكثر اكتظاظاً بالسكان