بلينكين : حظر طالبان مشاركة المرأة قد يعطل تقديم المساعدات

المستقلة/- حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، من أن حظر حكومة “طالبان” الأفغانية على النساء العاملات في المنظمات الإنسانية سيعطل توزيع المساعدات وستكون له عواقب وخيمة على الأفغان.

وفي وقت سابق، أمرت “طالبان” جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان بتعليق عمل الموظفات الإناث.

وكتب بلينكن على “تويتر”: “يساورني قلق عميق من أن حظر طالبان، مشاركة المرأة في توزيع المساعدات الإنسانية في أفغانستان سيقوض المساعدة المهمة والمنقذة لحياة ملايين الأشخاص، تلعب النساء دورا محوريا في العمليات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، قد يكون لهذا القرار عواقب وخيمة من أجل الشعب الأفغاني”.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أفغانية أن وزارة التعليم العالي في حكومة “طالبان” أمرت بوقف تعليم الطالبات في الجامعات الخاصة والعامة في أفغانستان.

وقال وزير التعليم العالي الأفغاني، إن تعليم الفتيات في الجامعات العلمانية مخالف لقوانين الإسلام ومخالف للتقاليد الإسلامية.

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