بلينكن يحذر من اطالة أمد المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني

المستقلة/- حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،اليوم الجمعة، من إطالة أمد المفاوضات الجارية حاليا بشأن الاتفاق النووي الايراني، الجمعة، مبينا أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني في تلك الحال ستكون “صعبة جداً”.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس، “ستأتي لحظة سيكون فيها من الصعب جداً العودة إلى المعايير المعمول بها في خطة العمل الشاملة المشتركة”، مستخدماً الاسم الرسمي للاتفاق الدولي حول النووي الإيراني.

واعتبر بلينكن أن “الوضع القائم ليس خيارًا” بالنسبة للولايات المتحدة في أفغانستان، في حين تستعدّ القوات الأمريكية لاستكمال انسحابها من هذا البلد بحلول أيلول/سبتمبر رغم تصاعد هجمات حركة طالبان.

وقال بلينكن “نشهد تصاعداً للهجمات ضد القوات الأمنية الأفغانية في بعض المناطق من هذا البلد مقارنة بالعام الماضي. لكن الوضع القائم لن يساعد، الوضع القائم ليس خياراً”.

من جهته حث وزير الخارجية الفرنسي طهران على اتخاذ “القرارات الأخيرة” للتوصل إلى تسوية تتيح إنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني. وصرّح لودريان في مؤتمر صحافي مع بلينكن، “ننتظر من السلطات الإيرانية أن تتخذ القرارات الأخيرة، وهي على الأرجح صعبة، التي ستسمح باختتام” المفاوضات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني.

وبعد مفاوضات طويلة وشاقة أبرمت إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا في 2015 في فيينا اتفاقية بشأن برنامج طهران النووي. ويقضي الاتفاق بتخفيف العقوبات الغربية والدولية على ايران مقابل التزامها عدم امتلاك أسلحة ذرية وتقليص برنامجها النووي ووضعه تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.

لكن هذا الاتفاق نُسف في 2018 بقرار من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات الأمريكية. رداً على ذلك تخلت إيران عن جزء من التزاماتها.

ولدى وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، أعلن جو بايدن عن نيته العودة إلى هذه الاتفاقية واستؤنفت المفاوضات في نيسان/ابريل في فيينا بين الدول الموقعة لتحديد إطار هذه العودة. واختتمت الجولة السادسة من المحادثات الأحد.