بلومبيرغ: المفهوم الجديد لحلف الناتو سيستعرض علاقات الصين مع روسيا

المستقلة / – ذكرت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن مصادر أن الناتو في المفهوم الاستراتيجي الجديد للتحالف سيسمي الصين بأنها تشكل “تحديا منهجيا”، كما سيلفت إلى مسألة تعزيز التعاون بين بكين وموسكو.

وقالت الوكالة: “يعتزم الناتو وصف الصين بأنها تحد منهجي، كما سيسلط الضوء أيضا على تعاون بكين العميق مع روسيا”.

ومن المتوقع أن توضح الوثيقة المخاوف بشأن الصين في مجالات مثل الأمن السيبراني والمعلومات المضللة والسيطرة على البنية التحتية الحيوية والنظام الدولي.

كما ترى الوكالة أن النسخة السابقة من المفهوم، التي تم تبنيها في عام 2010 للناتو، لم تحتوي على إشارات أو تنبيهات إلى الصين، كما تم وصف روسيا في السابق بأنها شريك في التحالف.

في وقت سابق، أفيد بأن قادة الناتو سيوافقون في مدريد على مفهوم استراتيجي محدث للحلف للفترة حتى عام 2030.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن قادة دول الحلف في المفهوم الجديد سيصفون روسيا بأنها التهديد الرئيسي للأمن الجماعي.

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