بلومبرج: السعودية تخطط لإلغاء نظام ” الكفيل”

المستقلة/ أمل نبيل /.. تعتزم المملكة العربية السعودية إزالة العديد من القيود الرئيسية المفروضة على العمال الأجانب في إصلاح شامل لسياسات العمل المثيرة للجدل في المملكة ، كجزء من خطة لجذب المواهب في الخارج وزيادة حركة التنقل في سوق العمل.

وقال نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي سطام الحربي في مقابلة مع وكالة ” بلومبرج” اليوم الأربعاء ، إن غير السعوديين لن يكونوا بحاجة إلى إذن صاحب العمل لتغيير وظائفهم أو السفر إلى الخارج أو مغادرة البلاد بشكل دائم.

واشار الى ” إن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 14 آذار/مارس المقبل، وستطبق على جميع العمال الأجانب في القطاع الخاص ، بغض النظرعن مستوى رواتبهم.

ومن شأن هذه القرارات أن تحدث تأثيرا كبيرا على سوق العمل في المملكة العربية السعودية وحياة 10.5 مليون عامل أجنبي يشكلون حوالي ثلث سكان المملكة.

ولطالما تعرض نظام ” الكفالة” الذي يتم تطبيقه في السعودية ودول الخليج العربي لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان باعتباره شكلا من أشكال العبودية .

ووصف الحربي هذه التغييرات بإنها تغييرات ضخمة” ، موضحًا أن الحكومة عكفت على خطة الإصلاح لمدة عامين.

وأكد بالقول “نحن نهدف إلى تحقيق المزيد من الإدماج للسعوديين ، وجذب المواهب ، وتحسين ظروف العمل ، وجعل سوق العمل في المملكة العربية السعودية أكثر ديناميكية وإنتاجية.”