بلقيس تتألق في حفلها الضخم في “إكسبو 2020 دبي” بموسيقى مختلفة

المستقلة/-  “بلقيس وتفاعل الجمهور” هو عنوان الحفل الضخم التي أحيته الفنانة بلقيس في مسرح منصة اليوبيل في “إكسبو 2020 دبي”، والذي اختلط فيه صوتها وموسيقى أغنياتها مع صوت الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء وطلب الأغاني طيلة فترة الحفل، الذي قام بإعداده وتجهيزه المنتج والمخرج صلاح الياسري من خلال “الياسري للإنتاج الفني”.

واعرب الياسري عن سعادته بالتعاقد مع بلقيس على هذا الحفل الكبير الذي جمع جميع الجنسيات العربية الى جانب الإماراتية في هذا الحدث العالمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أن الفنانة بلقيس قامت بالاستعداد للحفل بشكل مميز ومختلف عن حفلاتها الغنائية الجماهرية، واضعة نصب عينيها أن تدخل أشكال السعادة والفرح على وجوه جميع الحضور في مسرح اليوبيل أو من خلال شاشات تلفزيون دبي وقناة إكسبو 2020، وهو ما صنعته بالفعل في هذا الحفل الذي تضمن مجموعة من المفاجآت المختلفة التي قدمتها بلقيس.

و تنقلت بلقيس عبر مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها المتنوعة ما بين الخليجية والعربية، برفقة الفرقة الموسيقية التي تكوّنت من أهم العازفين العرب والخليجيين والعالميين، ولأول مرة بقيادة المايسترو ميشيل فاضل الذي قام بعملية توزيع موسيقي جديد لمجموعة من أغنيات بلقيس، والتي تضمنت عدد من الآلات الغربية الجديدة وأسلوباً مغايراً عن الإيقاع الرئيسي للأغنيات عند طرحها، مما شكل استحسان الجمهور وتفاعله بالشكل الموسيقي الجديد.

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