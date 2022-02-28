بلدية كربلاء: التخصيصات المالية لا تتناسب  مع الاحتياج الفعلي للمشاريع

مدير بلدية كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اكد مدير بلدية محافظة كربلاء حسن الشريفي ، اليوم الاثنين ، إن ” التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة التي تحتاجها المحافظة لتنفيذ مشاريعها الخدمية “لا تتناسب مع الاحتياج الفعلي للمحافظة .

وقال الشريفي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المديرية تسعى لحصول الموافقات الرسمية من الجهات المعنية ، لتنفيذ ثلاث مجسرات  كهربائية للمشاة من الزائرين القادمين من المحافظات لغرض اداء الزيارة للعتبات المقدسة “.

وأوضح أن الغاية “منها المساهمة بحل ازمة الاختناقات المرورية الحاصلة من بداية شارع ميثم التمار الى مجسر الجاير وسط المدينة لعبور المئات من الزائرين أمام السيارات “.

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