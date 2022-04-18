بلدية العمارة تنفذ حملة واسعة ضد اصحاب الحيوانات في المدينة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..نفذت مديرية بلدية العمارة الاثنين اكبر حملة لرفع التجاوزات في مختلف القطاعات .

وقال مدير بلدية العمار نورس عبد الرضا ان المديرية نفذت حملة ضد اصحاب الحيوانات التي تجوب المدينة ،مشيرا الى ان الحملة كانت بمساندة القوات الامنية في المحافظة.

وأشار الى تواجد مناطق تربية الاغنام والابقار في مناطق حي المصطفى، وحي الصحفيين، وحي السلام (الشيشان)، مبينا بأنه تم فرض غرامات كبيرة عليهم وتعهدات بعدم تواجد الحيوانات في تلك المناطق وبخلاف ذلك سيتم إتخاذ إجراءات أشد .

ولفت عبد الرضا الى ان الحملة مستمرة وتشمل جميع المناطق وخاصة داخل المناطق السكنية، منوها بان المديرية نستقبل شكاوى المواطنين للتبليغ عنها وتحتفظ بهوية المبلغ.