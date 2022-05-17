بلاغ للنائب العام المصري لمنع فيلم أحمد حلمي

المستقلة /- بعدما أثار فيلم “واحد تاني”، الكثير من الجدل بسبب كثرة الإيحاءات الجنسية، تقدم محامٍ مصري، ببلاغ للنائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، يطالب فيه بوقف عرض فيلم “واحد تاني” للفنان المصري، أحمد حلمي، الذي يعرض في صالات السينما، منذ أول أيام عيد الفطر.

واتهم صناع الفيلم بالترويج للجنسية المثلية، وقدم بلاغا للنائب العام المصري، مطالباً فيه بمحاكمة صناع الفيلم، ومنعه من العرض.
كما ذكر المحامي في بلاغه، الذي نشرته عدة مواقع محلية: “فيلم واحد تاني للممثل أحمد حلمي يعتمد على اللبوسة المضيئة التي يأخذها حلمي لتغيير حياته، وكذلك هناك العديد من الإيحاءات الجنسية التي لا هدف لها سوى الترويج للمثلية الجنسية”.

وتابع قائلاً “هذه الأفعال تدل كأن الحرب على ثقافتنا وأخلاقنا مستمرة، وبخاصة من المشاهير، للدعوة لنشر الرذيلة والفسق بين شبابنا”.
طالب مقدم البلاغ الذي حمل رقم 160839 لسنة 2022، النائب العام “بتقديم صناع الفيلم بسرعة للتحقيق معهم، تمهيدا لتقديمهم لمحاكمة عاجلة بتهم الترويج للشذوذ والاعتداء على المال العام، وبمنع عرض الفيلم وسحب النسخ المعروضة من دور العرض وتقديم كشف حساب عن المبالغ المدفوعة لنقابة الممثلين من حصيلة الإعلانات المقحمة في الفيلم من عدمه، وصدور أمر بمنع المشكو في حقهم من السفر، واتخاذ اللازم قانونا”.

يشار إلى أن فيلم واحد تاني، منذ بدء عرضه، واجه انتقادات لاذعة أبرزها كثرة الإيحاءات الجنسية التي لم تكن من عادات حلمي السينمائية، ووصف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن النجم المصري أخطأ في التطرق للمثلية الجنسية بشكل فكاهي، فيما اعتبر آخرون أن الفيلم كوميدي ولا يحمل أية رسائل شاذة.

وهو من بطولة الفنان أحمد حلمي، وروبي، وعمرو عبد الجليل، وأحمد مالك، وعدد آخر من النجوم.

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