بلاسخارت من كربلاء : لا نشكك بقدرات رئيس الحكومة السوداني في مكافحة الفساد

بلاسخارت مع محافظ كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / … قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت ، أننا لا نشكك بقدرات رئيس الحكومة الاتحادية محمد السوداني  بالعمل ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات ،

و أعربت بلاسخارت اثناء زيارتها مدينة كربلاء اليوم الاحد، عن ارتياحها وهي تشاهد النهضة الاعمارية والخدماتية التي تشهدها المحافظة “.

واشارت الى أنها  “تلمست في كربلاء تفاؤل كبير جدا يدعو ان تكون مثالا واضحا للنجاح في هذا البلد “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــــــ ( المستقلة ) مساء الأحد ، عقب لقائه بلاسخارت ، بحثنا ” آليات التعاون والتنسيق ما بين المنظمة الاممية ومحافظة كربلاء في عدة مجالات “.

وأضاف كما “تم مناقشة موضوع انتخابات مجالس المحافظات والابعاد الايجابية من إجرائها “.

وأشار الخطابي الى إن ” كربلاء تدعم المشروع الديمقراطي، ودعم آليات الحكومة الاتحادية في تقديم الخدمات والاعمار والبناء والتنمية في المحافظة “.

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