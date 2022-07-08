بلاسخارت: عيد الأضحى فرصة أمام العراقيين لنبذ خلافاتهم

 

المستقلة/- دعت الممثلة الأممية في العراق جنين هينيس-بلاسخارت الطبقة السياسية في العراق التضحية الضرورية ونبذ خلافتهم من اجل مصلحة البلد والشعب.

وقالت بلاسخارت في بيان بمناسبة عيد الأضحى المبارك ” يحل عيد الأضحى، وهو عيد التضحية لدى المسلمين، هذا العام في مرحلة حساسة يمر بها العراق”.

وأضافت ” وفقاً للتقاليد، فالعيد هو وقت للعطاء والعفو، وللتعبير عن التعاطف والاحتفال. وتكتسب هذه الفضائل مزيداً من الأهمية هذا العام أكثر من أي وقت مضى، حيث تجتاح البلد نزاعات سياسية طال أمدها وعواصف ترابية متزايدة وموجة جديدة من جائحة فيروس كورونا وتوترات عالمية تترك أثرها على الحياة اليومية للعراقيين، بما في ذلك أمنهم الغذائي”.

وأشارت الى أن عيد الأضحى يتيح للناس “فرصة لأن يلتم شملهم ويفتحوا قلوبهم ويسعوا لمعالجة خلافاتهم. وبهذه الروح، أنا واثقة أن الناس بإمكانهم التغلب على التحديات التي تواجههم”

وأعربت عن أملها بأن “تقدم الطبقة السياسية التضحيات الضرورية لمصلحة مجتمعهم وبلدهم، ليتسنى للعراقيين كافة أن يتطلعوا، متحدين، إلى مستقبل أكثر إشراقاً”.

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