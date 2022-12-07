بلاسخارت : السيستاني يؤكد على التعايش السلمي في العراق

المستقلة /- كشفت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جنين بلاسخارت، الأربعاء، ما دار في لقائها مع المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في محافظة النجف.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي بعد اللقاء تابعته المستقلة، “ناقشنا أهمية حكمة المرجع الأعلى ودعمه للتعايش السلمي”.

وأضافت أن “المرجع السيستاني يؤكد على التعايش السلمي لجميع المكونات في العراق”.

وتابعت، “هناك قيمة كبيرة في لقائنا مع المرجع السيستاني، وممتنون على اللقاء”.

ووصلت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جنين بلاسخارت، صباح اليوم الأربعاء، إلى محافظة النجف للقاء المرجع الديني الأعلى علي السيستاني.

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