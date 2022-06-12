بكلفة تناهز 4 مليار دينار .. وضع حجر أساس لبناء ملحق بناية محكمة استئناف ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..وضع محافظ ميسان علي دواي  حجر الأساس لبناء ملحق بناية محكمة استئناف ميسان في مدينة العمارة.

وقال مكتب دواي في بيان “ان مساحة الملحق هي  900 م2 وبتكلفة 3 مليار و 990 مليون دينار وبمدة إنجاز 730 ضمن تخصيصات البترودولار”،مبينا إن المشروع يحمل أبعاد أمنية وخدمية ويهدف لتعزيز السلطة القضائية في المحافظة.

ولفت البيان الى ان تمويل المشروع  جاء ضمن مشاريع البترودولار لتنمية الأقاليم لعام 2021 وينفذ محليا من قبل الحكومة المحلية كون الوزارات لم تخصص أي أموال لتأهيل وبناء الأبنية التي تخص قطاع الأمن والقضاء وفق تعبيره.

ونوه البيان الى ان  محافظة ميسان قامت بدعم الاجهزة القضائية بعدد من المشاريع منها ” إنشاء بناية محكمة استئناف قضاء المجر الكبير وانشاء بناية دار القضاء في قضاء الكميت وانشاء بناية دار القضاء في ناحية السلام وانشاء بناية دار القضاء في ناحية العزير وانشاء بناية دار القضاء في علي الغربي وانشاء بناية الشرطة القضائية وانشاء محطة صرف صحي داخل بناية محكمة استئناف ميسان وغيرها.

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