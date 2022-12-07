بقيمة 3 مليارات دينار.. النزاهة تكشف عن صفقة فساد بين الكهرباء والصناعة

المستقلة/- كُشف في مجلس النواب النقاب، عن صفقة فساد جديدة قيمتها تصل إلى 1.5 مليار دينار، ضمن عقد مبرم بين وزارتي الكهرباء والصناعة لتجهيز أجهزة إنارة.

تفاصيل الصفقة كشفها عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، مشيراً إلى أنها “ضمن عقد مبرم بين شركة كهرباء بغداد وشركة الصناعات الكهربائية، بقيمة 3 مليارات دينار، لشراء 6 آلاف جهاز إنارة من نوعية الـ”led”.

وأضاف السلامي، أن “العقد شهد مخالفات لشروط التعاقد والتسعيرة، إذ تم شراء جهاز الإنارة بسعر مفرد يبلغ 534 ألف دينار، في حين أن نفس المنتج يباع بحدود 300 ألف دينار، مما يشير إلى وجود صفقة فساد تصل قيمتها إلى مليار ونصف مليار دينار.

وتابع، أن لجنته سترفع كتاباً إلى هيئة النزاهة وتحيل جميع المستمسكات الخاصة بالصفقة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقبل ثلاثة أيام، كشفت هيئة النزاهة (عن صدور أمر استقدام بحق) 10 من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء، بينهم وزير وأربعة وكلاء وزير سابقون.

وجاء الاستقدام، وفقاً للنزاهة، على خلفيَّة مخالفات مرتكبة في عقد تأهيل محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن.

واستندت المحكمة في قرار الاستقدام إلى أحكام المادة ( 331 ) من قانون العقوبات، على إثر نتائج تقرير الفريق التحقيقي المؤلف من دائرة التحقيقات في الهيئة، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي – دائرة تدقيق النشاط الصناعي.