بقيادة المايسترو عادل اسكندر.. نجاح حفل اوركسترا ليالي زمان في مدينة لوس أنجلوس

المستقلة/- أسدل الستار على حفل اوركسترا ليالي زمان لعام 2022 والذي شهد نجاح منقطع النظير من جميع النواحي , اضافة للحضور الكبير من الجالية العربية من مختلف المدن الامريكية , اضافة لحضور رسمي واعلامي مميز .

وبقيادة المايسترو عادل اسكندر, تألق نجوم الحفل بتقديم أروع الأغاني , لتكون هذه الليلة من أجمل الليالي الطربية والتي ينتظرها عشاق الفن العربي الأصيل بفارغ الصبر .

أما نجوم هذا الحفل الطربي المميز فكانوا : نسرين الحاج ، ميشيل أشقر، يوسف عرفات، رامي عثمان، سفيان العاني، سارة بينس، زياد الحلواني، رأفت بشرى.

وعن النجاح الكبير الذي حققه هذا الحفل, كتب المايسترو عادل اسكندر على صفحته بموقع فيسبوك: رجعت ليالي زمان.. رجعت لتقدم حفلاً رائعاً حققت فيه نجاحًا باهراً بفضل الله اولاً وبفضل كل من ساندونا.

وتابع: شكرًا يا جمهورنا الحبيب جمهور ليالي زمان الوفي الصادق المتذوق للفن الرفيع علي حضورك الكريم ومساندتك المستمرةلنا.. وكانت سعادة كبيرة ان نرى المسرح ممتلئاً عن آخره بالجاليات العربية العزيزة التي لها كل الامتنان.. اعضاء أوركسترا ليالي زمان اشكركم على ادائكم الرائع.. كل الشكر لكل من ساهم في انجاح الحفل وكل من تبرعوا لنا سواء بمساهمات مادية او عينية وكل من قدموا لنا يد العون ليخرج الحفل في صورته البهية. شكر خاص للسيد السفير احمد شاهين على حضوره وحرمه الحفل. كما اشكر سفيرتنا المحبوبة لمياء مخيمر التي جاءت خصيصا من مصر لتشاركنا فرحتنا .

وبهذا النجاح الباهر , تضيف أسرة اوركسترا ليالي زمان بصمة جديدة الى سجلها الذهبي في احياء أغاني الزمن الجميل والطرب العربي الأصيل , لتكون وجهة لكل من يعشق هذا اللون الغنائي من ابناء الجالية والذين يفتقدونه بشدة في بلاد الاغتراب .