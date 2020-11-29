بقميص أرجنتيني.. ميسي يهدي مارادونا هدفه

(المستقلة) أهدى الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة هدفه في مرمى أوساسونا، لمواطنه الراحل دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة منتخب “التانجو”، الذي توفي مؤخرا عن عمر 60 عاما.

وسجل ليو الهدف الرابع في فوز البارسا على أوساسونا 4-0، مساء الأحد، في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

ميسي احتفل بهدفه عن طريق خلع قميص برشلونة وإظهار قميص نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، ورفع يده إلى السماء لتحية مارادونا.

وسبق لمارادونا أن لعب فترة قصيرة مع نيولز أولد بويز قبيل اعتزاله، وتحديدا بين عامي 1993 و1994، وهو نفس الفريق الذي لعب له ليو حين كان طفلا، قبل انضمامه إلى أكاديمية “لاماسيا” التابعة لبرشلونة.