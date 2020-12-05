بفضل اللقاح..مؤسس”بيونتيك” ينضم لقائمة أغنياء العالم

المستقلة/- انضم أوغر شاهين الشريك المؤسس لشركة بيونتيك، يوم الخميس الماضي إلى قائمة أغنى 500 شخص في العالم، بعد أن وافقت المملكة المتحدة على استخدام لقاح “كوفيد – 19” الذي ابتكرته الشركة الألمانية مع شركة “فايزر”، بفاعلية تصل إلى 95% بحسب نتائج التجارب المعلنة.

وقفزت أسهم “بيونتيك” بنسبة 8% تقريبًا خلال الأسبوع الماضي لتعزز نسبة ارتفاع سهم الشركة منذ بداية العام إلى 250%.

وانضم شاهين لقائمة تضم أكثر 493 شخصا يملكون أموالا على كوكب الأرض، مع وصول ثروته إلى 5.1 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للثروات.

وتكشف البيانات أن العالم أوغور شاهين المولود في تركيا، يسيطر على حصة 18% في شركة “بيونتيك”، التي جمعت 150 مليون دولار من طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة العام الماضي.

وانضم شاهين إلى الأشقاء سترونجمان من بين أغنى 500 شخص في العالم. ويمتلكون ما يقرب من نصف أسهم ” بيونتيك BioNTech” ودعموا مشروع التكنولوجيا الحيوية السابق الذي أنشأه شاهين مع زوجته، شركة ” جانيميد للأدوية ” وتقدر ثروة الأشقاء بأكثر من 24 مليار دولار مجتمعة