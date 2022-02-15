بغداد: 3 حالات انتحار لنساء في يوم عيد الحب

المستقلة /- أفادت وسائل إعلام عراقية، إقدام 3 نساء على الانتحار بسبب خلافات عائلية.

إحدى الحالات كانت “امرأة من مواليد 1977، حاولت الانتحار بحرق نفسها داخل منزلها، شرقي العاصمة بغداد، وقد أصيبت بحروق بليغة جراء محاولة الانتحار”.

وأضافت: “امرأة أخرى تولد 1977 أقدمت على الانتحار بإضرام النار في جسدها مستخدمة مادة البنزين داخل دارها أيضا شرقي بغداد، ما أدى إلى وفاتها، وسبب الانتحار يعود إلى مشاكل عائلية ومادية”.

وتابعت: “شابة ثالثة تولد 1992 انتحرت بواسطة شنق نفسها بشال قماش داخل منزلها الواقع أيضا شرقي بغداد، بسبب خلافات بينها وبين زوجها”.