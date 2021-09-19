بغداد وجنيف تبحثان سبل عودة النازحين العراقيين

المستقلة/- بحث الوكيل الاداري لوزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري عند لقائه السفير السويسري المعتمد لدى العراق والمقيم في عمان لوكس جاسر ، والوفد المرافق له ، سبل ترسيخ وتعزيز أطر التعاون بين البلدين بما يخص اوضاع النازحين داخل المخيمات المتبقية وتقديم الخدمات الاغاثية لهم لحين عودتهم لمناطقهم الاصلية “.

وقال النوري أن ” الوزارة تتطلع الى دعم اكبر من قبل مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام وسويسرا بشكل خاص لدعم الاسر النازحة داخل المخيمات والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لاعادتهم لمناطقهم، كما وشدد النوري في السياق ذاته ” بضرورة التزام المعايير والمبادئ الاساسية ضمن اطر حقوق الإنسان حول عدم اتباع العودة القسرية لاعادة اللاجئين العراقيين في دول المهجر الى البلاد وان تكون عودتهم بشكل طوعي وبرغبة منهم

و اشاد السفير السويسري بما قدمته الوزارة رغم الظروف الصعبة ومنها الوبائية وما مر به العراق خلال فترة الحرب مع العصابات الارهابية وطريقة التعاطي بشكل جيد مع ملف النزوح

واشار الى وقوف سويسرا الى جانب العراق ، حيال ملف اعادة إعمار المدن المتضررة جراء العمليات العسكرية والمساعدة في تحقيق الاستقرار واعادة الحياة الطبيعية لها، منوها الى قيام بلاده في الفترة القادمة الى ارسال مساعدات لدعم النازحين عبر الأمم المتحدة.