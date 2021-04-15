بغداد واوشنطن تبحثان تشكيل اللجنة العسكرية الفنية العراقية الأميركية

المستقلة /… بحث الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية نزار خير الله والسفير الأميركي ماثيو تولر سبل تشكيل اللجنة العسكرية الفنية العراقية ونظيرتها الأميركية.

وذكر بيان  لوزارة الخارجية وتلقته (المستقلة) اليوم الخميس  أن “الجانبين استعرضا نتائج الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وتم الاتفاق على تسريع الجهود المشتركة لتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين”.

واتفق الجانبان على “عقد اجتماعات مجموعات العمل المتخصصة في المجالات التي تتضمنها الاتفاقية من أجل تعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين”.

وناقش الجانبان أيضا، سبل “تشكيل اللجنة العسكرية الفنية العراقية ونظيرتها الأميركية من أجل الإسراع لعقد اجتماعهما لتنفيذ مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي فيما يتعلق بالانتقال إلى المرحلة الجديدة من التعاون الأمني وإعادة انتشار القوات القتالية خارج العراق”. (النهاية)

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