بغداد : خطة لتطوير المطار وبناء مجمعات سكنية واكمال 4 مستشفيات

المستقلة / – كشفت محافظة بغداد عن ان خطة العام المقبل 2021 تتضمن انشاء مدن جديدة في أطراف العاصمة لامتصاص الزخم السكاني، وإكمال أربعة مستشفيات قيد الإنجاز حاليا، إلى جانب تطوير مطار بغداد الدولي وخدمات البنى التحتية للاقضية والنواحي.

وأوضح النائب الاول لمحافظ بغداد علي احمد العيثاوي في تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة ، ان المحافظة وضعت خطة ستراتيجية متكاملة عملت عليها خلال العام 2020، بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتقديم الخدمات للمواطنين، إذ تم تنفيذ خطوط شبكات المجاري والبنى التحتية في عدد من الاقضية والنواحي، منها اقضية الحسينية والمحمودية واللطيفية والمدائن ونواحي الجسر، والمعامل والسعادة والكرامة، فضلا عن اكساء الطرق الرئيسة لحزام بغداد.

واضاف أن هناك مشاريع خدمية يجري العمل عليها، منها مشروع مجاري حي المنتظر في مدينة الصدر، وتفعيل موضوع تحويل جنس الأراضي إلى سكنية، فضلا عن تقديم الخدمات في سبع قصور والكريعات.

واشار العيثاوي الى اهتمام الحكومة بالمشاريع المتوسطة التي وصلت اعدادها الى اكثر من 700 مشروع خدمي واستثماري متوقف في العاصمة منذ العام 2014 بسبب قلة التخصيصات المالية، لكن البعض منها تم انجازه خلال العام الحالي والاخرى قيد الانجاز، ومن المؤمل أن تنتهي في العام المقبل، منها مشاريع الماء الصالح للشرب في ناحية الجسر بقضاء المدائن ومشروع ماء المحمودية المركزي.

وذكر ان المحافظة تركز على انشاء اربعة مستشفيات يجري العمل فيها، منها مستشفى الفضيلية ضمن قاطع ناحية بغداد الجديدة بسعة 200 سرير، وقد وصلت نسبة انجازه الى اكثر من 75 بالمئة كمرحلة ثانية، ومستشفى الشعب بسعة 200 سرير ايضا، ومشروع توسعة مستشفى النعمان في منطقة الاعظمية بسعة 75 سريرا، وتجاوزت نسبة انجازه 75 بالمئة، ومستشفى الحرية بسعة 400 سرير.