بغداد تحتل المرتبة 52 عالمياً ضمن قائمة المدن الاكثر اكتظاظاً بالسكان

المستقلة /- احتلت العاصمة العراقية بغداد المرتبة 52 عالمياً ضمن قائمة أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان لعام 2022 من أصل 500 مدينة مدرجة بالجدول حسب مجلة (CEOWORLD ) الأمريكية.

وقالت المجلة في تقرير لها و تابعته المستقلة، إن “عاصمة العراق جاءت المرتبة 52 عالميا بأكثر المدن اكتظاظا بالسكان حيث بلغ عدد سكان بغداد لعام 2022 بواقع 7.511.920 ملايين نسمة، مرتفعة بنسبة 2.58% عن عام 2021 الذي بلغ نسبة السكان فيها 7.323.079 مليون نسمة”.

واضافت ان “العاصمة بغداد جاءت بعد العاصمة القاهرة عربياً من حيث اكتظاظ السكان فيها، التي بلغ عدد السكان في الاخيرة 21.750.020 مليون نسمة”، مبينة ان “الخرطوم عاصمة السودان جاءت الثالث عربيا بـ 6.160.327 ملايين نسمة، ومن ثم جاءت مدينة الاسكندرية في مصر بـ 5.483.605 ملايين نسمة، ومن ثم جاءت مدينة جدة في السعودية بـ 4.780.740 ملايين نسمة”.

عالميا، وحسب المجلة فإن “طوكيو عاصمة اليابان احتلت المرتبة الأولى عالميا كأكثر مدن العالم اكتظاظا بالسكان حيث بلغ عدد السكان فيها 37.274.000 مليون نسمة تليها مدينة دلهي الهندية بعدد سكان يبلغ 32.065.760 مليون نسمة، تليها مدينة شنغهاي الصينية بعدد سكان يبلغ 28.516.904 مليون نسمة”.