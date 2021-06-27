بغداد تحتضن قمة ثلاثية بين العراق ومصر والاردن

المستقلة/- تحتضن العاصمة بغداد، اليوم الأحد، قمة ثلاثية بين العراق ومصر والأردن، والتي تعد فرصة تجعل من بغداد نقطة تلاقٍ لدول الجوار والأشقاء لما تحمله من رسائل إيجابية إلى المجتمع الدولي بأن العراق حاضر وبقوة لإستعادة دوره الريادي في المنطقة.

المحلل السياسي، عامر حسن فياض، قال في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، إن “العراق وبحكم الموقع والقدرات البشرية والتاريخ وبحكم كونه غنياً له القدرة على لعب دور في أن يكون نقطة تلاق كما صرح بذلك مؤخراً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، منوهاً إلى أن “نقطة التلاقي هذه عليها ان تأخذ بنظر الاعتبار تعقيدات الوضع الاقليمي والنظر الى أي طرف من الاطراف الاقليمية بعين عراقية لا بعين خصم هذا الطرف أو ذاك”.

وأكد على “دور العراق الفاعل كوسيط لاستتباب الأمن والإستقرار في المنطقة”.

وأشار إلى أن “من مصلحة العراق ان يكون متعاوناً مع جميع الأطراف الاقليمية بشكل متوازن لتحقيق الأمن والإستقرار”، منبهاً إلى أن “العراق يستطيع ان يوفر فرصاً ذهبية يستفيد منها لصالح المصلحة العراقية سواء كانت في مجال الاعمار أو في مجال الاستثمار وفي مجال وحدة المواقف السياسية ووحدة التحرك الدبلوماسي، كل هذا من الممكن ان يقوم على اساس وظيفي تفضيلي لخدمة الشعب العراقي وبقية شعوب المنطقة بشكل او بآخر”.

من جهته، اعتبر المحلل السياسي، أحمد الوندي، في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع): “القمة ترسيخاً للانفتاح الإقليمي والعربي على العراق، لاستكمال الخطوات الايجابية السابقة على طريق انفتاح العراق على المحيط الإقليمي والعربي”.

وأضاف الوندي، أن “هذا الأمر يمثل رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بأن العراق اليوم، حاضر لاسترداد مكانته في هذا المجتمع، وايضا أن بغداد هي نقطة التقاء وليست نقطة خلافات، بالإضافة الى ذلك يجب أن تلحظ مسألتين وهما يجب أن تكون هذه المبادرات او نقاط الالتقاء ضمن محاور وطنية، وان لا تنحاز أو تنجر الى محور دون محور آخر”.

ورحبت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، بعقد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن اليوم في بغداد، فيما أكدت أن توحيد المواقف العربية مهم ومطلوب.

فيما أكدت جامعة الدول العربية، أن “القمة الثلاثية التي ستعقد يوم غد في بغداد تعبر عن إرادة خالصة للدول الثلاث العراق ومصر والأردن.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “هذه القمة ستعمق وترسخ العلاقة بين الدول الثلاث (العراق – مصر – الأردن)”، مبينا أن “جامعة الدول العربية تنظر بإيجابية للتعاون الثلاثي بين الدول الثلاث”.

وأضاف، أن “القمة الثلاثية التي ستعقد في بغداد اليوم، ستعلي من مصلحة الشعوب العربية وكيفية تحقيق القدر الاكبر من الانسجام والتوافق والتنسيق في المصالح الاقتصادية والسياسية العربية”.

وأشار إلى أن “النموذج العربي الجماعي أمر جيد يحظى بتشجيع جامعة الدول العربية وتنظر له بإيجابية وسيصب بمصلحة الجامعة العربية”.