بغداد تحتضن السبت المقبل قمة ثلاثية تجمع العراق ومصر والأردن

المستقلة /… تحتضن العاصمة بغداد السبت المقبل قمة ثلاثية تجمع العراق ومصر والأردن، لاستكمال جهود هذه الدول الساعية لتطوير العلاقات فيما بينها.

وقال مصدر مطلع للـ(المستقلة) اليوم الاربعاء إن “القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، سوف تعقد يوم السبت المقبل، في بغداد، وبحضور ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي” ، مشيرا الى  أن “القمة الثلاثية سوف تستغرق يوما واحدا فقط”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وستتضمن الحوارات الدول الثلاث، ملفات سياسية واقتصادية وثقافية مشتركة، فضلا عن تصدر ملفات الطاقة والاستثمار والأمن لهذه الحوارات، ومن ثم الانتقال نحو تطبيق ما تم الاتفاق عليه في قمتين سابقتين عقدتا في الأردن. (النهاية)

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