بغداد : القبض على متهمين بسرقة الحقائب النسائية

المستقلة /- القت مفارز مديرية مكافحة الاجرام القبض على متهمين بسرقة الحقائب النسائية ضمن منطقة الغزالية في جانب الكرخ ببغداد .

وبينت المديرية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن مفارزها القت القبض على متهمين يستقلان دراجة نارية وضبطت بحوزتهما (مبالغ مالية مسروقة مع مسدس وجهاز موبايل) “.

واضافت انه :” تم التحقيق معهما ودونت أقوالهما بالاعتراف باكثر من عملية سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما أصوليا وتوقيفهما وفق أحكام المادة 446 ق.ع”.