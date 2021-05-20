بغداد : القبض على متهمين اثنين بالقتل وآخرين بسرقة 20 مليون دينار

المستقلة /- أعلنت وزارة الداخلية، القبض على متهمين اثنين بالقتل وآخرين بسرقة 20 مليون دينار.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، إن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القبض على متهمين اثنين لارتكابهما جرائم قتل ضمن مناطق حي العامل والدورة، حيث تم تدوين أقوالهما ابتدائيا واعترفا صراحةً عن قيامهما بجرائم القتل، وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات”.

وأضافت، “الى ذلك ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام البياع القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة مبلغ من المال قدره (20) مليون دينار عراقي مع أجهزة موبايل من إحدى الدور السكنية في منطقة حي التراث جنوب غربي بغداد”.

وأوضح البيان، أن “عملية القبض تمت بعد توافر معلومات عن وجود حادث سرقة في المنطقة المذكورة وبعد التحري وجمع المعلومات  أثمرت بالقبض على المتهمين، حيث تم تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 443 ق. ع”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بغداد : القبض على متهمين اثنين بالقتل وآخرين بسرقة 20 مليون دينار

اخر الاخبار

الرافدين يمنح سلف للموظفين من حملة الماستر كارد لدى مصرفنا حصراً

اخبار العراق

طقس: ارتفاع درجات الحرارة في عموم العراق خلال اليوم واليومين المقبلين

اخبار العراق

التربية العراقية تحدد آلية صرف رواتب المحاضرين المجانيين

اخبار العراق

الصحة العراقية تحذر من تطعيم الأشخاص بلقاحات مختلفة ضمن نظام الجرعتين

اخر الاخبار

الحكومة العراقية تحدد 20 موقعاً مرشحاً لإقامة المفاعلات النووية

اخبار العراق

اللجنة العليا لإعمار تخصص 73 مليار دينار لتنفيذ ثلاثة مداخل نموذجية في نينوى

اخبار العراق

اللجنة العليا لإعمار تخصص 73 مليار دينار لتنفيذ ثلاثة مداخل نموذجية في نينوى

اخر الاخبار

زعيم كوريا الشمالية يحظر الجينز وصبغ الشعر

اخبار السعودية

قرار سعودي عاجل بشأن العملية التعليمية

اخر الاخبار

أضرار انتهاء الوقود من السيارة أثناء سيرها

اخبار فلسطين

أول رد من فيسبوك على اتهامه بالعنصرية بشأن غزة

اخبار فلسطين

إعلام عبري يكشف موعد وقف إطلاق النار في غزة

اخر الاخبار

بعد رفعه علم فلسطين.. بوجبا لم يولد مسلما و اعتنق الإسلام عن اقتناع

اخر الاخبار

ألمانيا تمنع انتخابات الرئاسة السورية على أراضيها

اخر الاخبار

إسرائيل: اعترضنا أكثر من 4 آلاف صاروخ من غزة منذ بداية التصعيد

اخبار فلسطين

كاريكاتير برتغالي بعنوان “المحرقة” يثير غضب الصهاينة