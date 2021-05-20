بغداد : القبض على متهمين اثنين بالقتل وآخرين بسرقة 20 مليون دينار

المستقلة /- أعلنت وزارة الداخلية، القبض على متهمين اثنين بالقتل وآخرين بسرقة 20 مليون دينار.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، إن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القبض على متهمين اثنين لارتكابهما جرائم قتل ضمن مناطق حي العامل والدورة، حيث تم تدوين أقوالهما ابتدائيا واعترفا صراحةً عن قيامهما بجرائم القتل، وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات”.

وأضافت، “الى ذلك ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام البياع القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة مبلغ من المال قدره (20) مليون دينار عراقي مع أجهزة موبايل من إحدى الدور السكنية في منطقة حي التراث جنوب غربي بغداد”.

وأوضح البيان، أن “عملية القبض تمت بعد توافر معلومات عن وجود حادث سرقة في المنطقة المذكورة وبعد التحري وجمع المعلومات أثمرت بالقبض على المتهمين، حيث تم تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 443 ق. ع”.