بغداد : الخارجية تكثيف استعداداتها لاستضافة المؤتمر الثالث لحوار الأديان

المستقلة /- أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، تكثيف استعداداتها لاستضافة المؤتمر الثالث لحوار الأديان الذي سيعقد في العاصمة بغداد في شهر تشرين الأول المقبل.

وقالت وكيل الـوزارة، عضو اللجنة العليا للمؤتمر، صفية السهيل في حديث للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “الـوزارة بالتعاون مع دواوين الأوقاف والأمانة العامة لمجلس الـوزراء تتابع الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر الذي سيعقد في الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل في العاصمة بغداد برعاية رئيس مجلس الـوزراء، وبمشاركة المجلس البابوي لحوار الأديـان ودواوين الأوقاف السني والشيعي والمسيحي والديانات الأخرى تحت شعار التربية السليمة للأجيال الصاعدة: طريق السلام والتنمية الشاملة”.

وأضافت أن “المؤتمر الذي سيعقد على مدى يومين سيناقش ورقــة التعليم من خـلال تهيئة المعلمين لتأدية رسالتهم التربوية التعليمية، وأهمية التهيئة الصحيحة في صنع السلام للنهوض بواقع المؤسسات التربوية والتعليمية، ومراجعة المناهج المدرسية للتربية على الاحترام المتبادل والعيش المشترك”.

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