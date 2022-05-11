بعمليتين منفصلتين ..الإطاحة بتاجري مخدرات في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الاربعاء ، عن تمكن مفارزها من ضبط مواد وحبوب مخدرة في عمليتين منفصلتين .

وقالت المديرية في بيان ، ان مفارز شرطة السيطرات وبالاشتراك مع عناصر الاستخبارات وقسم مكافحة مخدرات ميسان ، تمكنت من الإطاحة باحد التجار وضبطه بالجرم المشهود وبحوزته (كيلوغرام) من مادة الكريستال ، وذلك ضمن سيطرة الخمس ، جنوب غرب المحافظة .

على صعيد منفصل القت شعبة مكافحة مخدرات قضاء الكحلاء ، القبض على متهم بحوزته (8 غرام) من الكريستال و(91) حبة من نوع (كيمادرون) المخدرة ، وأشارت الى إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتّهمين .

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