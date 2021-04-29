بعمر 12 عاما.. طفل يتخرج من الثانوية والجامعة

المستقلة /- استغل طفل امريكي يبلغ من العمر 12 عاما ويدعى مايك ويمر جائحة كورونا؛ ليختصر 4 سنوات دراسية في عام واحد، سنتان في المدرسة الثانوية وسنتان في الجامعة .

ويستعد الطفل بعد تجربة تعليمية مذهلة للتخرج من المدرسة الثانوية والكلية خلال نفس الأسبوع في شهر أيار المقبل .

وبحسب وسائل اعلام امريكية، سيتخرج الطفل من كلية ” روان كاباروس المجتمعية ” ومن المدرسة الثانوية ” أكاديمية كونكورد “.

ويهتم الطفل بالروبوتات والرياضيات والعلوم وكان يمتلك أول جهاز آيباد وعمره سنة ونصف فقط ويدرك طريقة استخدامه .

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