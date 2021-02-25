بعض الأخطاء التي عليك تجنبها عند تحضير البطاطا

المستقلة /- تعتبر البطاطا من الأطعمة الشائعة وأسهلها تحضيرا كما يمكن إضافتها إلى الكثير من الوجبات.

وحذر موقع “ميغا ستار” البريطاني، من عدة أخطاء، التي يمكن أن تقع فيها عند طهي البطاطا.

وبرأي الموقع أولا عليك اختيار نوع البطاطا جيدا، فالبطاطا مع الكستناء يعتبر الخيار المثالي الذي يناسب ألب الأطعمة لكن البطاطا الحمراء وبطاطا يوكون الذهبية فتتطلب تحضيرا خاصا.

والخطأ الآخر هو سلق البطاطا على نار عالية فهكذا ستسوى الطبقة الخارجية للبطاطا قبل الحشوة. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يعتمد وقت الطهي على حجم حبة البطاطا. ويجب طهي البطاطا المهروسة على نار خفيفة وعدم تسخينها لفترة طويلة.

ونصح الموقع بتجنب قلي البطاطا النيئة مباشرة، فمن الأفضل سلقها أولا وتركها تبرد ثم قليها للحصول على أصابع بطاطا مقرمشة. كما عليك تسخين الصلصلة وتحضير الخضار قبل إضافتها إلى وجبة البطاطا.

والخطأ الآخر هو خبز البطاطا على درجة حرارة منخفضة للغاية. وتخبز البطاطا في فرن حراري لمدة 30 دقيقة عند درجة حرارة حوالي 400 درجة فهرنهايت.

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