بعض أعراض فيروس كورونا تغيرت مع الموجة الثانية … تعرف عليها

المستقلة … شهدت اعراض الاصابة بفيروس كورونا الى تغيير معين مع بدء الموجة الثانية من الوباء.

و اشار كبير الأطباء في مستشفى “كوموناركا” بالعاصمة الروسية موسكو في لقاء متلفز لاحدى القنوات الروسية، أن ” المصابين في هذا الوقت كثيرا ما يعانون من حمى وحرارة (فوق 38 درجة) لا يمكن خفضها بالمخفضات”.

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كما لفت إلى ضيق التنفس (28 انقباضا أو أكثر في الدقيقة)، وثمة عرض أو مؤشر ثالث وهو مستوى تشبع الدم بالأكسجين، مشيرا إلى أن نقصه يقود إلى تبعات خطيرة.

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