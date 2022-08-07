بعد 9 سنوات مع الريال ..إيسكو يستعد للرحيل الى إشبيلية

بعد 9 سنوات مع الريال ..إيسكو يستعد للرحيل الى إشبيلية

المستقلة/-أعلن نادي إشبيلية، يوم الأحد، عن توصله لاتفاق مبدئي لضم صانع الألعاب ولاعب الوسط إيسكو للموسمين المقبلين، بعد أن أصبح الدولي الإسباني لاعبا حرا منذ أواخر حزيران/يونيو الفائت بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وجاء في بيان للنادي الأندلسي على موقعه الرسمي: “توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع إيسكو ليصبح لاعب الوسط الأندلسي ثالث صفقة لنا”.

وأضاف: “المهاجم موجود في إشبيلية ليخضع للفحص الطبي الاثنين. إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيوقع على عقد للموسمين المقبلين”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وتعد هذه الصفقة الثالثة لإشبيلية، رابع الدوري الموسم الماضي، هذا الصيف بعد قلب الدفاع البرازيلي ماركاو من غلطة سراي التركي ومواطنه الظهير الأيسر أليكس تيليس الذي وصل على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وسيلتقي إيسكو مجددا بالمدرب خولن لوبيتيغي الذي أشرف عليه في منتحب إسبانيا (2016-2018) وفي ريال مدريد (2018).

ولم يعد إيسكو ضمن مخططات المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي الذي لم يستعن به كثيرا الموسم الماضي فضلا عن الإصابات في ظهره واكتفى بـ17 مباراة، بينها ثلاث فقط أساسيا.

لكنه كان لاعبا محوريا في فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي صنع التاريخ عندما أحرز لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تواليا بين 2016 و2018.

وسبق لإيسكو الذي حصد عام 2012 جائزة “الفتى الذهبي” لأفضل لاعب في أوروبا لما دون 21 عاما، أن أعلن في مايو الفائت أنه سيرحل عن ريال مدريد بعد تسع سنوات في العاصمة حقق خلالها 19 لقبا بينها ثلاثة في الدوري المحلي (2017، 2020 و2022) وخمسة في دوري أبطال أوروبا (2014، 2016، 2017، 2018، 2022).