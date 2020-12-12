بعد 50 عاما.. فك شيفرة رسالة “السفاح زودياك” الغامضة

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المستقلة /… بعد مرور أكثر من 50 عام على أولى جرائمالسفاح زودياكفي ولاية كاليفورنيا الأميركية،تمكنت مجموعة من المتطوعين من فك شيفرة أكثر رسائل القاتل المتسلسل غموضا، والتي ارسلها عام 1969 إلى صحيفةسان فرانسيسكو كرونيكل“.

وتمكّن كل من مطور البرمجيات ديفيد أورانشاك، ومبرمج الكمبيوتر يارل فان إيك وعالم الرياضيات وسام بليك، من فكرموز الرسالة الغامضة الخاصة بالقاتل المتسلسل، المعنونة باسمالشيفرة 340″.

وجاء في الرسالة الخاصة بالسفاح زودياك:أتمنى أن تشعر بالكثير من المتعة في محاولة الإمساك بي. لست خائفا منغرفة الغاز لأنها سترسلني إلى الجنة في أقرب وقت. لست خائفا من الموت لأنني أعلم أن حياتي الجديدة ستكون سهلةفي الفردوس، حسبما ذكرت شبكةسي إن إنالأميركية.

ونشر أورانشاك علىيوتيوبلقطة لرسالة تحتشد بالرموز، أرسلها “السفاح، وقد ظهر بعضها باللون الداكن، ممايعني التوصل إلى فك شيفرتها.

ونقل كل من أورانشاك وبليك ويارل النتيجة التي توصلوا إليها لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد حصولهم على ضماناتتفيد بعدم توجيه أي اتهامات لهم تتعلق بالاختراق.

وعلّق مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان عن قضية السفاح قائلا:لاتزال القضية قيد التحقيق من جانب مكتب سانفرانسيسكو وشركائه المحليين في إنفاذ القانون. وبسبب طبيعة التحقيق ، واحتراما للضحايا وعائلاتهم، لن نقدم المزيدمن المعلومات في الوقت الحالي“.

وأحاطالسفاح زودياكنفسه بالغموض بعدما ارتكب 5 جرائم قتل بين عامي 1968 و1969، لم تتمكن السلطات منحلّها.

واشتهر القاتل المتسلسل بكتابته لرسائل ضمت شيفرات ورموزا غامضة للشرطة ووسائل الإعلام المحلية حتى سنة1974، كما ضمّن في إحدى رسائله قطعة من ملابس إحدى الضحايا، وادعى أنه قتل 37 شخصا.( النهاية)

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