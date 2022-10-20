بعد 45 يوماً من توليها رئاسة وزراء بريطانيا..تراس تستقيل

بعد 45 يوماً من توليها رئاسة وزراء بريطانيا..تراس تستقيل المحافظون يتهيؤون لاختيار مرشح جديد..والمعارضة تدعو لانتخابات عامة

المستقلة/- أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الخميس، استقالتها من زعامة حزب المحافظين بعد نحو ستة أسابيع على توليها منصبها خلفاً لبوريس جونسون. وستترك تراس رئاسة الحكومة بمجرد اختيار خليفتها.

وتأتي استقالة تراس بعد ضغط كبير بسبب برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة كبرى في الأسواق المالية البريطانية، وسط أزمة تضخم غير مسبوقة وتراجع كبير للجنيه الإسترليني مقابل الدولار. البرنامج الذي تراجعت الحكومة بشكل جذري عنه، قسم حزب المحافظين أيضاً. وتعرضت ترامس لانتقادات داخلية شديدة.

وفي كل أزمة داخلية، يعتبر المحافظون حماية الحزب أولية، بمعزل عن الشخص الذي يتولى رئاسته.

وقالت تراس في مؤتمر صحافي مقتضب وسريع أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت “في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها. لذا تحدثت إلى جلالة الملك لإبلاغه باستقالتي من زعامة حزب المحافظين”.

ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد استقالة تراس

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس بعد أن أعلنت ليز تراس استقالتها من رئاسة وزراء بريطانيا في أعقاب برنامج اقتصادي كان له تأثير مدمر على الأسواق.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.3 بالمئة بعد التأرجح صعوداً وهبوطاً في أعقاب الإعلان في لندن.

واضطرت تراس، التي تولت المنصب في السادس من سبتمبر/أيلول، الأسبوع الماضي إلى إقالة حليفها المقرب وزير المالية كواسي كوارتنغ والتراجع عن برنامجها الاقتصادي بالكامل تقريباً بعد الأضرار التي لحقت بالجنيه الإسترليني والسندات البريطانية بسبب خطط التخفيضات الضريبية غير الممولة، والتي دفعت بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) إلى التدخل.

وسيتم اختيار خليفة تراس خلال الأسبوع المقبل. واستجمع الجنيه الإسترليني قواه، وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن على ارتفاع.

ومن ناحية أخرى، سجلت شركة أجهزة الاتصالات الفنلندية العملاقة نوكيا ومنافستها إريكسون مكاسب أقل من المتوقع، وسط المنافسات المستمرة بشأن براءات الاختراع التي ضغطت على الهوامش وقللت تأثير الطلب القوي على معدات الجيل الخامس.

وتراجعت أسهم الشركتين 7.6 بالمئة و14.8 بالمئة على الترتيب.

وسجل أكثر من نصف القطاعات المدرجة على المؤشر ستوكس 600 مكاسب، وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا 1.49 بالمئة، بينما كانت أكبر خسائر من نصيب قطاع الاتصالات الذي هبطت أسهمه 2.5 بالمئة.

ثلاثة مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين

يمكن أن يكون ثلاثة نواب محافظين كحد أقصى مرشحين رسمياً لخلافة ليز تراس لرئاسة الوزراء البريطانية وذلك قبل تدخل مجلس النواب وربما الأعضاء، وفقاً للقواعد التي قدمها حزب المحافظين يوم الخميس.

وقال مسؤول الأغلبية غراهام برادي للصحافة أن “المرشحين سيحتاجون إلى ما لا يقل عن 100 تسمية من 100 زميل (من 357 نائباً محافظاً)”، أي سيكون هناك 3 مرشحين على الأكثر على أن تنتهي عملية التسمية قبل الساعة الثانية بعد ظهر الإثنين المقبل.

بايدن: تراس كانت شريكة جيدة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم، الخميس، إن ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة، “كانت شريكة جيدة”.وفي حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض، قال بايدن إنه لا يشعر بالقلق من احتمال امتداد اضطراب الاقتصاد البريطاني على الاقتصاد الأمريكي بسبب الاستقالة.

وقال بايدن رداً على سؤال من أحد الصحفيين: “حسناً، هذا أمر متروك لها. ولكن أنظر، لقد كانت شريكة جيدة (لنا) في روسيا وأوكرانيا. وسيحل البريطانيون مشكلتهم”.

ماكرون يأمل في استعادة بريطانيا استقرارها

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يأمل في أن تستعيد المملكة المتحدة “بسرعة” الاستقرار”.

صحيفة: سوناك سينافس بشكل “مؤكد”

قال مراسل في صحيفة تلغراف يوم الخميس نقلاً عن مصادر إن وزير المالية السابق ريشي سوناك “من المؤكد” أن يخوض المنافسة على خلافة رئيسة الوزراء ليز تراس.

تتزايد الأصوات التي تطالب بإجراء انتخابات عامة في بريطانيا بعد استقالة تراس، فقد انضم حزب الخضر إلى الحزب العمالي والليبراليين الديمقراطيين والحزب القومي الاسكتلندي، مطالباً بإجراء انتخابات عامة.

وفي بيان صدر الخميس قال حزب الخضر “من المتهور أن يزعم المحافظون أنهم قادرون على استبدال ليز تراس بأي زعيم قادر على قيادة السلطة، على الصعيدين الوطني والدولي”.

وأضاف البيان “المحافظون يريدون فرض خطة ثانية للتقشف من دون تفويض انتخابي. وهذا يعني اقتطاع إضافي من الخدمات الحكومية الأساسية ومزيد من المعاناة للناس في جميع أنحاء بريطانيا”.

البيت الأبيض: واشنطن ستحافظ على علاقة وثيقة مع بريطانية

قال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين إن الولايات المتحدة ستكون على علاقة وثيقة مع من سيحل محل رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس التي أعلنت استقالتها يوم الخميس.

وأضاف كلاين، في مقابلة مع قناة (إم.إس.إني.بي.سي) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصدر بيانا في وقت لاحق يوم الخميس.

اختيار رئيس وزراء جديد في بريطانيا بحلول 28 تشرين الأول/أكتوبر

ستجرى انتخابات لاختيار خلف لرئيسة الحكومة البريطانية المستقيلة ليز تراس على رأس حزب المحافظين، بحلول 28 تشرين الأول/أكتوبر، حسبما أعلن مسؤول الخميس.

وقال غراهام برادي، رئيس لجنة 1922 المؤثرة التي تضم عددا من نواب مجلس العموم البارزين “سيكون من الممكن إجراء اقتراع واستكمال انتخابات القيادة بحلول يوم الجمعة 28 تشرين الأول/أكتوبر. لذا سيكون لدينا زعيم جديد في المنصب قبل البيان المالي في الحادي والثلاثين منه (تشرين الأول/أكتوبر)”.

الخارجية الروسية تسخر من استقالة تراس

سخرت الدبلوماسية الروسية الخميس من إعلان استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد ستة أسابيع فقط من توليها الحكم ومواجهتها سلسلة أزمات. وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام “بريطانيا لم يسبق أن شهدت مثل هذا العار الذي تسبب به رئيس للوزراء”.

سنتذكر خوذة على دبابة وجهلاً كارثياً وجنازة الملكة فوراً بعد لقائها ليز تراس (ماريا زاخاروفا – المتحدثة باسم الخارجية الروسية)

وكانت زاخاروفا تشير إلى صورة لليز تراس نشرت نهاية تشرين الثاني/نوفمبر واظهرتها على متن دبابة للجيش البريطاني في إستونيا تعتمر خوذة. وكانت لا تزال وزيرة للخارجية. وكانت تراس تفقدت قوات بريطانية في ذروة توتر بين موسكو والغرب قبل بضعة أسابيع من الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي أدى الى تدهور تاريخي للعلاقات بين لندن وموسكو.

وبعد تعيينها بداية أيلول/سبتمبر، التقت تراس الملكة اليزابيث الثانية قبل يومين فقط من وفاتها.

المعارضة تدعو إلى انتخابات عامة فورية

دعا زعيم المعارضة البريطانية، كير ستارمر، الخميس، إلى إجراء إنتخابات عامة فورية، وصدرت الدعوة نفسها عن الديمقراطيين الليبراليين، الذين قالوا إن الناخبين لن يعطوا تفويضاً ثالثاً خلال شهرين لنائب محافظ جديد.