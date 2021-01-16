بعد 40 سنة على وفاته.. أسرة عمر خورشيد تستقبل عزاءه

بعد 40 سنة على وفاته.. أسرة عمر خورشيد تستقبل عزاءه

المستقلة /- أعلنت أسرة الفنان الراحل عمر خورشيد عن بدء استقبال العزاء في وفاته، عقب مرور 40 عام على رحيله.

وأعلن إيهاب خورشيد شقيق الفنان الراحل، اليوم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلاً: “الأسرة تتقبل واجب العزاء في منزلها في مصر الجديدة، الله يرحمك يا عمر”.

ويعد عمر خورشيد من أهم و أشهر عازفي الجيتار في العالم العربي، ولد لأسرة فنية، فأبوه أحمد خورشيد أستاذ التصوير السينمائي، وأخته الفنانة شريهان.

والجدير بالذكر، توفي عمر، في التاسع والعشرين من شهر مايو سنة 1981، في حادث سيارة لا يزال الغموض يحيط به حتى الآن.