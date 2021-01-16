بعد 40 سنة على وفاته.. أسرة عمر خورشيد تستقبل عزاءه

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /- أعلنت أسرة الفنان الراحل عمر خورشيد عن بدء استقبال العزاء في وفاته، عقب مرور 40 عام على رحيله.

وأعلن إيهاب خورشيد شقيق الفنان الراحل، اليوم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلاً: “الأسرة تتقبل واجب العزاء في منزلها في مصر الجديدة، الله يرحمك يا عمر”.

ويعد عمر خورشيد من أهم و أشهر عازفي الجيتار في العالم العربي، ولد لأسرة فنية، فأبوه أحمد خورشيد أستاذ التصوير السينمائي، وأخته الفنانة شريهان.

والجدير بالذكر، توفي عمر، في التاسع والعشرين من شهر مايو سنة 1981، في حادث سيارة لا يزال الغموض يحيط به حتى الآن.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

العراق يسجل انخفاض بأصابات كورونا اليومية بواقع 596 اصابة وثلاثة وفيات

اخر الاخبار

فيديو صادم..شاهد|تدمير 3 “درونات” مفخخة أطلقتها “أنصار الله” باتجاه السعودية

اخر الاخبار

الاميرة ” بسمة بنت طلال ” تتلقى مطعوم كورونا

اخر الاخبار

بعد 40 سنة على وفاته.. أسرة عمر خورشيد تستقبل عزاءه

اخر الاخبار

عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة و”أنصار الله” باليمن 

اخر الاخبار

تعرف على مفاجأة نتفليكس لمشاهديها فى 2021

اخبار الاردن

السعودية والأردن يبحثان التدخل الإيراني التركي في دول المنطقة

اخبار الاردن

السعودية والأردن يبحثان التدخل الإيراني التركي في دول المنطقة

اخر الاخبار

نهاية قصة أوزيل في إنجلترا.. أرسنال يتخلص من “العبء الثقيل”

اخر الاخبار

العراق يتوقع وصول أسعار النفط إلى 60 دولار في الربع الثاني من 2021

اخبار العراق

الكهرباء يصعق نفط ميسان في الدوري العراقي

دولي

كيف نجا بنس من “خطر الاغتيال”؟

اخر الاخبار

المتحدث باسم بن لادن يظهر في لندن

اخر الاخبار

فيديو.. حقيقة ارتداء فيفي عبده الحجاب

اخر الاخبار

وزير الخارجية السعودي:فتح سفارتنا في قطر خلال أيام..تفاصيل

اخبار العراق

الامم المتحدة تعين مسؤولة جديدة في العراق للمساعدة بملف الانتخابات

اخر الاخبار

تخطت الـ3400 حالة.. الإمارات تواصل ارتفاعات أعداد الإصابات بكورونا